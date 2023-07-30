عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمر أم عبد الله؟.. تضارب بسبب خبر وفاة نجل حسن يوسف

عمر حسن يوسف مع والده
عمر حسن يوسف مع والده

تسبب خبر وفاة نجل الفنان حسن يوسف وشمس البارودي في حالة من التخطب عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. 

 

اعتقد الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن الفنان حسن يوسف فقد ابنه الأشهر عمر حسن يوسف وهو فنان وممثل شهير. 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور عمر حسن يوسف على أنه الابن الذي خسرته العائلة الفنية اليوم، ولكن هذه الصور خاطئة. 

 

الفنان حسن يوسف فقد نجله الأصغر عبد الله وليس شقيقه الممثل عمر حسن يوسف الذي يعد الأشهر بين أشقائه. 

صورة متداولة لنجل الفنان حسن يوسف الراجل 

وساعد عدم تعليق العائلة على أخبار وفاة عبد الله حسن يوسف حتى الآن على زيادة هذا التضارب. 

 

تفاصيل وفاة ابن حسن يوسف 

عبدالله حسن يوسف سافر إلى الساحل الشمالي لقضاء العطلة الصيفية على غرار ما يفعله كثير من النجوم وأبنائهم ، لكنه كان برفقة أصدقائه وليس أسرته وأخوته . 

وقرر عبدالله أن يسبح في البحر بالقرية التي يقيم بها هناك، للهروب من حرارة الجو والاستمتاع بالعطلة الصيفية وأجواء الساحل الشمالي، لكن مصيره كان محتوماً و تعرض للغرق ولم يستطع الخروج من المياه وكذلك لم يستطع أحدا غيره إنقاذه . 

وبعدها تم إخراج عبدالله من البحر ونقل جثمانه إلى مستشفى العلمين، وتأكد الأطباء من وفاته وتم إعلان الخبر بشكل رسمي . 

حتى الآن يتم التحفظ على جثمان ابن حسن يوسف في مستشفى العلمين ، وتم تحرير المحضر اللازم، والتحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة بمحافظة مطروح.

حسن يوسف أبناء حسن يوسف التواصل الاجتماعي حسن يوسف وشمس البارودي عمر حسن يوسف شمس البارودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الابن المدلل آخر العنقود.. كيف توفي ابن حسن يوسف بالساحل الشمالي؟

وفاة نجل الفنان حسن يوسف غرقا في إحدى قرى الساحل الشمالي

بعد وفاة نجله غرقا.. تعرف على أبناء الفنان حسن يوسف|صور

بعد وفاته غرقا.. رسالة من شمس البارودي لابنها| تعرف عليها

عمر أم عبد الله؟.. تضارب بسبب خبر وفاة نجل حسن يوسف

بعد وفاته غرقا في الساحل.. معلومات عن نجل شمس البارودي وحسن يوسف

وفاة نجل حسن يوسف غرقا.. شمس البارودي تكشف سرا في معاملتها لأبنائها

صورة نادرة لنجل حسن يوسف قبل وفاته غرقا.. شاهد

موضوعات متعلقة

صورة نادرة لنجل حسن يوسف قبل وفاته غرقا.. شاهد

بعد وفاته غرقا.. رسالة من شمس البارودي لابنها| تعرف عليها

بعد وفاته غرقا في الساحل.. معلومات عن نجل شمس البارودي وحسن يوسف

توفي غرقا.. شمس البارودي تكشف عن سبب تواجد ابنها في أوكرانيا وبيروت

وفاة نجل حسن يوسف غرقا.. شمس البارودي تكشف سرا في معاملتها لأبنائها

بعد وفاة نجله غرقا.. تعرف على أبناء الفنان حسن يوسف|صور

بكاء صلاح عبد الله ومرض عبد الله مشرف.. مشاهد من افتتاح مهرجان القومي للمسرح

قصر مسكون بالأرواح|شاهد.. الصور الأولى من تصوير الجزء الثاني لمسلسل «البيت بيتي»

ترشيحاتنا

نزلت تاني.. انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأحد ومفاجأة في ثمن البيض

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.. موعد انطلاق المرحلة الأولى من التنسيق

السجن المؤبد عقوبة الهجوم على مقرات المحافظات في قانون مكافحة الإرهاب

سعر الذهب اليوم 30 - 7 - 2023

العين حق.. دعاء تحصين النفس من الحسد

فريدة سيف النصر تبكي على الهواء بعد عرض مشاهد من عملة نادرة.. وتؤكد: ارتديت الحجاب 9 أشهر وخلعته بسبب الضغوط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غرق في الساحل الشمالي.. تفاصيل فاجعة نجل حسن يوسف| صور

الابن المدلل آخر العنقود.. كيف توفي ابن حسن يوسف بالساحل الشمالي؟

هل اعتدى حسين الشحات على الشيبي بسبب جنسيته؟.. عدلي القيعي يفجر مفاجأة

طريقة عمل الكيكة بمختلف أنواعها.. عادية واسفنجية وبالشوكولاتة والبرتقال

فيديو

مكنوش بيتنمروا .. ماذا يقول أصدقاء أوس أوس عن شكله | فيديوجراف

حرب مريم مصطفى وهناء حمزة والأهلي والمحكمة تسدل الستار.. التفاصيل كاملة

حقيقة وفاة شيرين عبدالوهاب بأزمة قلبية.. ماذا قال حسام حبيب؟| فيديوجراف

تحذير عاجل للمصيفين في الإسكندرية.. اعرف السبب| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ