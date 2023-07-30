عمر أم عبد الله؟.. تضارب بسبب خبر وفاة نجل حسن يوسف

تسبب خبر وفاة نجل الفنان حسن يوسف وشمس البارودي في حالة من التخطب عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

اعتقد الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن الفنان حسن يوسف فقد ابنه الأشهر عمر حسن يوسف وهو فنان وممثل شهير.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور عمر حسن يوسف على أنه الابن الذي خسرته العائلة الفنية اليوم، ولكن هذه الصور خاطئة.

الفنان حسن يوسف فقد نجله الأصغر عبد الله وليس شقيقه الممثل عمر حسن يوسف الذي يعد الأشهر بين أشقائه.

صورة متداولة لنجل الفنان حسن يوسف الراجل

وساعد عدم تعليق العائلة على أخبار وفاة عبد الله حسن يوسف حتى الآن على زيادة هذا التضارب.

تفاصيل وفاة ابن حسن يوسف

عبدالله حسن يوسف سافر إلى الساحل الشمالي لقضاء العطلة الصيفية على غرار ما يفعله كثير من النجوم وأبنائهم ، لكنه كان برفقة أصدقائه وليس أسرته وأخوته .

وقرر عبدالله أن يسبح في البحر بالقرية التي يقيم بها هناك، للهروب من حرارة الجو والاستمتاع بالعطلة الصيفية وأجواء الساحل الشمالي، لكن مصيره كان محتوماً و تعرض للغرق ولم يستطع الخروج من المياه وكذلك لم يستطع أحدا غيره إنقاذه .

وبعدها تم إخراج عبدالله من البحر ونقل جثمانه إلى مستشفى العلمين، وتأكد الأطباء من وفاته وتم إعلان الخبر بشكل رسمي .

حتى الآن يتم التحفظ على جثمان ابن حسن يوسف في مستشفى العلمين ، وتم تحرير المحضر اللازم، والتحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة بمحافظة مطروح.