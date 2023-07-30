اللامركزية وعودة الروح.. 12 مكسبا من فوز الزمالك على الاتحاد المنستيري

يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو غدا نظيره فريق الشباب السعودي في ثاني جولات المجموعة الثالثة من البطولة العربية للأندية.

وتقام مباراة الزمالك والشباب السعودي في ثاني جولات البطولة العربية للأندية فى تمام الساعة السادسة مساء غد الإثنين.

وتنقل شبكة قنوات ssc السعودية بشكل حصري مباراة الزمالك والشباب السعودي في ثاني جولات المجموعة الثالثة ضمن منافسات البطولة العربية للأندية.

وتغلب فريق الزمالك على نظيره الاتحاد المنستيري برباعية نظيفة في افتتاحية مباريات المجموعة الثالثة ضمن منافسات البطولة العربية للأندية المقامة حاليا فى السعودية.

أحرز رباعية الزمالك سيف الدين الجزيري وزيزو وسيد نيمار هدفين.

وتصدر فريق الزمالك ترتيب المجموعة الثالثة مؤقتا بعد تعادل النصر والشباب السعودي سلبيا.

مكاسب الزمالك بعد فوزه على الاتحاد المنستيري

شهدت مباراة الاتحاد المنستيري مكاسب عديدة لنادي الزمالك من ضربة البداية في البطولة العربية جاءت على النحو التالي:

منح الفوز برباعية نظيفة فريق الزمالك دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة الشباب والنصر السعودي في البطولة العربية.

بعد اكتساح الاتحاد المنستيري برباعية نظيفة استعاد لاعبو الزمالك الثقة والروح التي افتقدها الفارس الأبيض على مدار موسم كامل فى المسابقات المحلية.

تصدر المجموعة الثالثة

سيد عبدالله نيمار يعتبر البديل الناجح باعتباره ورقة مدرب الزمالك أوسوريو الرابحة امام الاتحاد المنستيري

وتصدر سيد عبدالله نيمار هدافي البطولة العربية حتي الآن بعد تسجيله هدفين في شباك الاتحاد المنستيري في البطولة العربية للاندية.

شهدت مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري عودة الاسلوب الهجومي لأوسوريو وتنفيذ لاعبو الفارس الأبيض التعليمات الفنية.

فريق الزمالك نجح في اتباع اسلوب الضغط المتقدم أمام الاتحاد المنستيري وحرم المنافس من ميزة بناء الهجمة من الخلف وتسبب فى ارباك دفاعات الفريق التونسي .

من أبرز المكاسب أيضا عودة شيكابالا الي صناعة الاهداف وتشكيله خطورة على دفاعات الاتحاد المنستيري وتسبب في احراز الزمالك الهدف الثاني بأقدام زيزو.

المكاسب لم تتوقف عند ذلك الحد بل نجح أحمد سيد زيزو في صناعة الهدف الأول وتسجيل ثاني الأهداف فى شباك الاتحاد المنستيري.

فكرة اللاعب الحر فى لقاء الزمالك والاتحاد المنستيري

ومن مكاسب فوز الزمالك امام الاتحاد المنستيري تحرير لاعب من الوسط مثلما حدث مع عمر جابر الذى نجح فى الضغط على حاملي الكرة واستخلاصها ما حرم المنافس من التفوق وامتلاك منتصف الملعب. وتضمنت المكاسب وضوح بصمات أوسوريو في اجبار لاعبي الزمالك على الاحتفاظ بالكرة حتى اقتراب المنافس ثم التمرير لإخراجه خارج اللعب.

وشملت المكاسب تحرير سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك إلى الاطراف لإستغلال سرعاته في المساحات المفتوحة وتبادل الأجنحة مركزياً معاه لإفشال فكرة الرقابة اللصيقة من جانب لاعبو الاتحاد المنستيري.

وتمسك أوسوريو مدرب الفارس الأبيض بطريقة اللعب ٣-٢-٤-١ واتقان لاعبو الزمالك تمرير الكرة بكل سلاسه إضافة الي اللامركزية في الحركة بدون كرة منح الفارس الأبيض استحواذا كبيرا على الكرة امام الاتحاد المنستيري.

وظهر نبيل عماد دونجا بشكل جيد وتمركزاته كانت سليمة بدأ يستعيد جزء من مستواه بفضل الثنائية مع أحمد فتوح التي أزعجت الخطوط الخلفية لفريق الاتحاد المنستيري.

