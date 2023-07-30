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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

دودة القصب الصغيرة.. الزراعة لمزارعي الأرز: استعدوا لمواجهة الثاقبات

صدى البلد

طالب مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مزارعي الأرز بالاستعداد لمكافحة ثاقبات الأرز المعروفة بدودة القصب الصغيرة، التي تهاجم نباتات الأرز خلال مراحل نموها المختلفة ابتداء من طور البادرة عندما يكون عمرها 25 يومًا وحتى تكوين السنابل ووصول الحبوب إلى الطور العجيني، أي بعد 50 يوما من الشتل تقريبًا من بداية إلى منتصف أغسطس.

 

وأوضح الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن مظاهر الإصابة تتمثل في أمرين الأول ظاهرة القلب الميت، حيث تبدأ الورقة الداخلية الملتفة لنبات الأرز ذابلة أو جافة، والثاني ظاهرة السنبلة البيضاء حيث تكون السنابل بيضاء خالية من الحبوب وتصيب هذه الحشرة الأرز في مراحل نموه المختلفة حيث تضع الحشرة بيضها في «بقع» صغيرة على الأوراق وبعد الفقس تهاجم اليرقات سيقان الأرز وتسبب موتها.

 

وأشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، خلال تصريحات له ،  إلى أن كيفية مقاومة هذه الآفة يأتي على النحو التالي:

- عدم المغالاة في التسميد الآزوتي والالتزام بمعدلات التسميد الموصى بها حسب الصنف.

- خدمة الأرض قبل زراعة المحاصيل الشتوية للقضاء على يرقات الثاقبات الموجودة في بقايا الأرز والأذرة.

- الحصاد عند سطح التربة مباشرة ولا تترك أعقاب طويلة لأن الحشرة تبيت فترة الشتاء في قش الأرز والأذرة وجذورهما بعد الحصاد فيلزم القضاء على الحشرة في طور البيات الشتوي.

كيفية مكافحة ثاقبات الأرز؟

- استخدام مبيد ديازينوكس 5% محبب بمعدل 10 : 12 كجم للفدان وذلك بنثر المبيد في وجود الماء بارتفاع من 3: 5 سم مع مراعاة عدم صرف الماء إلا بعد مرور أسبوع من المعاملة.

- يمكن استخدام مبيد سومثيون 50% E.C بمعدل 1 لتر للفدان.

- يمكن استخدام فيروجين 80% WG بمعدل 35 جم للفدان بعد وصول الإصابة إلى 5%.

 

كيفية المكافحة الحيوية لثاقبات الأرز؟

- يمكن المكافحة الحيوية لثاقبات الأرز بنشر طفيل الترايكوجراما ويعتبر من أكفأ الطفيليات فى مكافحة الإصابات الحشرية التى تسببها حشرات رتبه حرشفية الأجنحة والتى من بينها ثاقبة ساق الأرز.
 

يتوفر الطفيل في معمل الترايكوجراما بمركز بحوث الأرز بسخا.

- يمكن الاحتفاظ بالطفيل بالثلاجة حتى مدة 3 أسابيع بشرط درجة الحرارة من (7 – 8 م5).

- ممنوع استخدام مبيدات حشرية أو فطرية في الحقول التي يطلق فيها الطفيل وإذا كان فيه إصابة وتم التعامل معها بالرش يمكن إطلاق الطفيل بعد الرش بحوالي 3 أيام.

- ممنوع رش أي مبيدات أو أسمدة ورقية بعد إطلاق الطفيل.

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