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لحظة منتظرة منذ 2007.. الطاهري: اجتماع الفصائل فرصة كبرى

أحمد الظاهري
أحمد الظاهري

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إنّاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي تستضيفه مصر اليوم ، يمثل الكثير بالنسبة للشارع الفلسطيني، مضيفًا: "ربما هي لحظة منتظرة منذ عام 2007 ويحمل الكثير من الدلالات، إذ إن كل القوى والفصائل السياسية الفلسطينية تريد بالفعل أن تقف على أرضية موحدة من أجل ترتيب أوراق الشعب الفلسطيني والأوضاع الداخلية مرة أخرى".

وتابع "الطاهري"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن اجتماع اليوم فرصة كبرى حتى تنظر جميع الأطراف إلى ما جرى تحقيقه منذ الانقسام الذي جرى في عام 2007، مواصلا: «ربما هي لحظة مراجعة واصطفاف وطني فلسطيني».

وأكد الكاتب الصحفي والإعلامي: "مجرد انعقاد الاجتماع مؤشر إيجابي للغاية وعلى مدار العقد الماضي كان أكثر المتضررين مما جرى في العالم العربي هي القضية الفلسطينية وثوابتها ومكتسباتها ثم المواطن الفلسطيني".

وذكر أن المواطن الفلسطيني أصبح في حاجة لمن يخلق له الأمل له مرة أخرى، فهو أكثر من تضرر إنسانيا واقتصاديا وفي أحوال المعيشة من جراء الانقسام.

صوت فلسطين 

وشدد على أن اجتماع اليوم لحظة وفاق وترتيب أوراق وتقوية للموقف الفلسطيني بشكل عام، بحيث يعود موحدا مرة أخرى وتعود القضية الفلسطينية بأركانها وثوابتها التاريخية هي صوت فلسطين وليس أي صوت آخر.

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