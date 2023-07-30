ومات الابن المدلل| أول صور لنجل حسن يوسف ضحية الغرق.. سر وفاة الـ 1:25 فجراً

بسبب اسفكسيا الغرق.. فقد الفنان حسن يوسف نجله عبدالله، والذي تعرض للغرق بإحدى قرى الساحل الشمالي، في ساعات مبكرة من فجر اليوم الأحد، وتصدر الفنان حسن يوسف تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عقب وفاة نجله عبدالله والذي هز خبر وفاته مواقع التواصل الاجتماعي.

عبدالله حسن يوسف هو أصغر أبناء الفنان حسن يوسف وشمس البارودي، وبلغ من عمره 35 عامًا، وكشفت المصادر أن الراحل عبدالله حسن يوسف نزل للبحر بقرية بدر بالساحل الشمالي، وتحديدًا الساعة الواحدة و25 دقيقة من صباح اليوم الأحد، للاستمتاع بمياه البحر مع أصدقائه، إلا أنه تعرض للغرق وتم العثور علي جثمانه وإخراجه من البحر.

واستقبل مستشفى العلمين، جثمان نجل الفنان حسن يوسف بعد تعرضه للغرق، وأكد مصدر بالمستشفى أنه تم وصول جثمان عبدالله نجل الفنان حسن يوسف إثر تعرضه لاسفكسيا الغرق، وتم تحرير عن ذلك المحضر والتحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة بمطروح.

ماذا تعني اسفكسيا الغرق ؟

واسفكسيا الغرق تحدث عندما يحرم الجسم من الأكسجين لفترة طويلة مما يتسبب في الوفاة، ويمكن اسفكسيا الغرق أن تحدث للشخص بسبب عدم التنفس لفترة طويلة.

ونتيجة لذلك، فإن الجسد لا يقدر على تسليم الأكسجين إلى الأنسجة والأعضاء، وهناك أشخاص أكثر عرضة للإصابة باسفكسيا الغرق، ومن أبرزهم: الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، المراهقون، وكبار السن.

حسن يوسف يتصدر تريند تويتر

وتصدر اسم الفنان حسن يوسف، قائمة تريند الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات الصغيرة "تويتر"، وعلق عدد كبير من رواد السوشيال ميديا علي خبر وفاة عبدالله نجل الفنان حسن يوسف وشمس البارودي.

وتداول عدد من رواد السوشيال ميديا عددًا من الصور لعائلة الفنان حسن يوسف، والذي ظهر فيها حسن يوسف وسط أسرته وأبنائه، وعلق رواد السوشيال ميديا علي الصور التي تملؤها البهجة والسرور لعائلة الفنان حسن يوسف.

حسن يوسف يتصدر تريند تويتر

حسن يوسف يتصدر تريند تويتر

حسن يوسف يتصدر تريند تويتر

أبناء حسن يوسف.. ونعي شقيقه

وعبدالله هو الابن الأصغر للنجم حسن يوسف وزوجته شمس البارودي، فقد أنجبا 4 أبناء هم ناريمان الكبرى، ثم عمر الذي دخل مجال التمثيل والإخراج، ومحمود ثم عبد الله الأخير الذي يصفونه بالابن المدلل وآخر العنقود.

ودرس عبدالله الطيران في أوكرانيا سابقاً، ثم عاد إلى بيروت وحصل على بكالوريوس إعلام من جامعة بيروت، لكنه لم يدخل الوسط الفني مثل والده ووالدته واخيه عمر، وكان بعيدًا عن الأضواء والفن.

ونعي محمد يوسف، شقيق الفنان حسن يوسف، ابن شقيقه بكلمات مؤثرة وحزينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وكتب شقيق الفنان حسن يوسف: "لا حول ولا قوة إلا بالله .. إنا لله وإنا إليه راجعون توفي أمس عبد الله حسن يوسف اصغر ابناء شقيقي الأكبر تغمده الله بواسع رحمته .. نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".

الوسط الفني ينعي نجل حسن يوسف

ونعي عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلاميين، عبدالله نجل الفنان حسن يوسف وشمس البارودي، وكتب الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عبر "تويتر": "خالص العزاء للفنان القدير حسن يوسف في وفاة المغفور له نجله عبد الله .. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعت الفنانة ريم البارودي، نجل الفنان حسن يوسف، عبدالله، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": " عبد الله حسن يوسف فى ذمة الله لاحول ولا قوة الا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

بينما كتب المخرج عمر زهران، في منشور عبر حسابه الشخصي "فيسبوك": «السيده شمس البارودي والعزيز الغالي الفنان الكبيير حسن يوسف....واسكنه فسيح جناته ورزقهم الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون».