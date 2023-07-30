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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تعزيزا للعلاقات.. محافظ القاهرة يوقع اتفاقا مع عاصمة البوسنة

صدى البلد

وقع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ود.  بنيامينا كاريتش عمدة مدينة سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك اتفاقًا للصداقة والتعاون بين العاصمتين. 


شهد التوقيع د. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وم. جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ود. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وم . حازم الأشمونى السكرتير العام، والسفير ياسر سرور سفير مصر بالبوسنة والهرسك، والمستشار ارمين ليمو القائم بأعمال سفير البوسنة والهرسك بالقاهرة وعايدة بايرموفيتش رئيس مكتب الخدمات لشئون مكتب العمدة، ورميح حسيب، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ( فرع القاهرة)، ود.  رانيا حسن، رئيس جهاز تشغيل شباب الخريجين بمحافظة القاهرة.


وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن اتفاق التعاون يهدف إلى تعزيز العلاقات وروابط الصداقة والتفاهم بين محافظة القاهرة ومدينة سراييفو فى مجالات الثقافة، والعلوم ، والفنون، والتعليم، والصحة،  والسياحة، والرياضة، والبيئة، والعلاقات التجارية، من خلال تبادل الوفود والخبرات وتنظيم المعارض والمهرجانات والندوات والمؤتمرات ومشاركة الأبحاث.


وأضاف محافظ القاهرة أن توقيع اتفاقية التآخي تعكس عمق العلاقات بين البلدين، وتطلع العاصمتين القاهرة وسراييفو لزيادة مجالات التعاون، مؤكدًا أن الوفد سيطلع خلال زيارته على نتائج ما شهدته القاهرة من نهضة حديثة على مدار العشر سنوات الماضية في مصر، وذلك في مختلف المجالات في عهد الجمهورية الجديدة، مرتكزة على أهداف الأمم المتحدة الـــ 17 للتنمية المستدامة، وكذلك في ضوء رؤية مصر 2030 تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي من خلالها استطاعت القاهرة تحقيق العديد من الإنجازات المختلفة والتي استهدفت تحسين الأحوال المعيشية لسكانها، وتحقيق جودة حياة المواطن من مختلف الجوانب.


واستعرض محافظ القاهرة خلال اللقاء الإنجازات التي تحققت على أرض مصر والمتمثلة في التغلب على أكبر مشكلاتها المزمنة ومن أهمها المناطق العشوائية التي تحولت إلى مجتمعات حضارية جديدة، ليتضمن ذلك تطوير هذه المجتمعات من الناحية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وتجديد المناطق التاريخية، وامتد ذلك نحو المستقبل ببناء العاصمة الإدارية الجديدة ، إلى جانب التوسع في إنشاء أكبر شبكة من المحاور المتنوعة وذلك للتغلب على الاختناقات المرورية مما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المختلفة بها، كذلك الاستثمار والتنمية المستدامة ، وأيضاً الاهتمام بتطوير المقاصد السياحية، بها فأحيت المزارات القديمة وجددتها مثل منطقة سور مجرى العيون، وحالياً مشروع تلال الفسطاط على مساحة 500 فدان، وغير ذلك من مشروعات التطوير ، وكذلك الحفاظ على التراث الديني الإسلامي والمسيحى واليهودى وتطوير مجمع الأديان وإحياء مسار العائلة المقدسة.


واشار اللواء خالد عبدالعال  إلى أن القاهرة تعتبر متحفاً مفتوحاً حيث تجمع بين جنباتها ومنذ إنشائها خليطًا متنوعًا من كافة الثقافات والحضارات المختلفة الإسلامية والقبطية والفرعونية واليونانية والرومانية واليهودية، كما كانت ملتقى للعديد من الأعراق التي انصهرت بها وكونت ثقافتها المتميزة، ومع تغير العصور المختلفة عبر التاريخ، ازدهرت في القاهرة العديد من الحرف اليدوية، مضيفًا أن  العاصمة  دشنت مسيرة جادة لإحياء التراث المتمثل في الحرف اليدوية جنباً إلى جنب مع النهضة الحديثة المتحققة حاليًا مشيرًا إلى أن محافظة القاهرة تسعى لتقديم الدعم اللازم من خلال التمويل والتدريب على أسس حديثة للحفاظ على تلك الحرف .


وأشار محافظ القاهرة إلى أنه  بالإضافة لكل ما سبق، توفر المحافظة أماكن ومعارض لعرض منتجات الصناعات الحرفية وتعطي الأولوية لهذه الصناعات الحرفية من خلال الاشتراك في المعارض المحلية والدولية سعياً للترويج لها وتحقيق التسويق المناسب لأصحابها ، كما تهتم الدولة بالتدريب والتسويق والعرض بهدف دعم الصناعات الحرفية والتراثية بالتعاون مع المجتمع المدني.


وعبرت د.  بنيامينا كاريتش عمدة مدينة سراييفو عن شكرها لمصر على الدعم الذى قدمته لبلدها فى الظروف الصعبة ، مؤكدة أن هناك تاريخ ثقافى عظيم بين البلدين وأن هذا الاتفاق يعد خطوة على طريق تعزيز التعاون بين العاصمتين ووجهت عمدة سراييفو  دعوة رسمية  للواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لزيارة سراييفو لتعزيز العلاقات بين المدينتين.

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