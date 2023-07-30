التعليم تحسم موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

تحسم الآن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 ، حيث يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة لتجهيز نتيجة الثانوية العامة 2023 في شكلها النهائي .
وقال مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في رسالة موجهة لطلاب الثانوية العامة 2023 : ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال ساعات .
وتصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم ، بيانا رسمي للإعلان عن موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 لحسم الجدل
رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد
تتاح نتيجة الثانوية العامة 2023 على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على صدى البلد جميع المحافظات https://natega.elbalad.news/
وللحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 من رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد يجب اتباع الخطوات التالية :
- ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على صدى البلد جميع المحافظات https://natega.elbalad.news/
- اكتب اسمك
- اكتب رقم جلوسك
- اكتب رقم التليفون
- اكتب البريد الالكتروني
- اضغط على سجل الآن
تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023
- نتيجة الثانوية العامة 2023 سوف يتم اعلانها خلال ساعات
- نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 أعلى من العام الماضي بنسبة قد تصل 3% أو أكثر قليلا
- مستوى المجاميع في نتيجة الثانوية العامة 2023 مقارب للعام الماضي
- لم يحصل أي طالب على 100% أو أكثر في نتيجة الثانوية العامة 2023
- عدد الأوائل في نتيجة الثانوية العامة 2023 أكثر من 30 طالب
- أوائل الثانوية العامة 2023 معظمهم من المدارس الحكومية الرسمية
- تشمل قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 طلاب من مدارس المكفوفين ومدارس الدمج ومدارس المتفوقين
- نتيجة الثانوية العامة 2023 ستون خالية من الأخطاء وستعطي كل طالب حقه كاملا
- جميع الطلاب المضبوطين متلبسين بالغش او متورطين في تصوير امتحانات الثانوية العامة “رسبوا”
نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023
- الفلسفة والمنطق : 91.9%
- الرياضيات البحتة : 89.7%
- الأحياء : 90.6%
- اللغة الأجنبية الأولى : 91.3%
- الجيولوجيا :91.1 %
- الرياضيات التطبيقية : 88.5 %
- علم النفس والاجتماع : 93.9 %
- الكيمياء : 88.9%
- التاريخ : 90.2%
- الجغرافيا : 91.6%
- الفيزياء : 91%
- اللغة العربية : تجاوزت 90%
- اللغة الأجنبية الثانية : تجاوزت 91%