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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيندال جينر عارضة الأزياء تظهر بـ مجموعة سيارات جذابة.. صور

كيندال جينر عارضة
كيندال جينر عارضة الأزياء تظهر بـ مجموعة سيارات

كيندال جينر هي عارضة أزياء أمريكية مشهورة، وإحدى أفراد عائلة كارداشيان، وولدت في لوس آنجلوس، وهي من أبرز صناع الأزياء بـ أمريكا ، واستطاعت جينر الحصول علي مجموعة سيارات فارهة ونادرة كـ أزياءها تماماً.

 كيندال جينر عارضة الأزياء

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- يعرض موقع صدى البلد  سيارات عارضة الأزياء الأمريكية كيندال جينر :


1- دودج تشالنجر

 دودج تشالنجر

تمتلك عارضة الأزياء كيندال جينر  سيارة دودج تشالنجر التي تعمل بمحرك 8 سلندر سعة 6200 سي سي ، وتنتج قوة 707 حصان ، وتصل سرعتها القصوى الي  320 كم/ ساعة، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 3.6 ثانية.

2- كاديلاك إسكاليد

 كاديلاك إسكاليد

زودت سيارة كاديلاك إسكاليد  بمحرك 8 أسطوانات سعة 6200 سي سي، وتنتج إسكاليد  قوة 420 حصان، وتحتوي علي تصميم داخلي فريد وتكنولوجيا متطورة .

3- شيفروليه كامارو المعدلة

شيفروليه كامارو المعدلة

شيفروليه كامارو المعدلة موديل 1969 هي اهم سيارة لدي عارضة الأزياء كيندال جينر ، بالإضافة الي انه تم إعادة تصميم هيكلها الخارجي ، وبها محرك معدل أيضا قوي .

4-  لاندروفر ديفندر 90

 لاندروفر ديفندر 90

سيارة لاندروفر ديفندر 90 من السيارات الفخمة، ولها حضور على الطرق الوعرة وتنتمي الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية وبها محرك سعة 3000 سي سي، ينتج قوة 395 حصان .

5- فورد موستنج موديل 1965

فورد موستنج موديل 1965

تستمد سيارة فورد موستنج موديل 1965 قوتها من محرك 8 سلندر ينتج قوة 225 حصان .

دودج تشالنجر كاديلاك اسكاليد شيفروليه كامارو المعدلة لاندروفر ديفندر 90 فورد موستنج موديل 1965 عائلة كارداشيان كيندال جينر لوس أنجلوس صناع الأزياء بـ أمريكا

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