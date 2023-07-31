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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إغلاق لمدة 6 أيام.. مرور الجيزة يعلن بدائل طريق 26 يوليو

منطقة الأعمال
منطقة الأعمال

نشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة بنطاق الإغلاق الكلي لطريق 26 يوليو الرئيسي القادم من كوبري 15 مايو ونادي الترسانة باتجاه ميدان لبنان والطريق الدائري في إطار أعمال تنفيذ مشروع مونوريل وادي النيل.

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غلق كلي لطريق 26 يوليو لمدة 6 أيام

حيث أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، انه في اطار تنفيذ  الاعمال الإنشائية لمشروع مونوريل خط وادى النيل بالمهندسين - ٦ أكتوبر والقيام بإستحداث رامب جديد بشارع ٢٦ يوليو (الرئيسي) بالإتجاه القادم من كوبرى ١٥ مايو ونادى الترسانة اتجاه مناطق ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر وما يتطلبه من إجراء التحويلة المرورية التى سيتم تنفيذها ضمن الأعمال التحضيرية لتسليم موقع أعمال محطة مونوريل وادى النيل .

وأفادت مرور الجيزة أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كُلى لطريق ٢٦ يوليو أمام حركة المرور في الإتجاه والموقع المشار اليهما لمسافة مايقرب (٣٥٠) تحديداً بداية من أعلى نفق وادى النيل وحتى قبل مطلع كوبرى لبنان بمسافة ما يقرب من ۸۰ متر وذلك لمدة ٦ أيام بداية من السـاعه ١٢ صباح يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٣/٧/٣١ وحتى الساعة 5 صباح يوم السبت الموافق ۲۰۲۳/٨/٥ على أن تكون الاعمال على مدار ٢٤ ساعة .

مرور الجيزة تعلن الطرق البديلة

وأشارت الإدارة العامة لمرور الجيزة، أنها قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتنفيذ التحويلة المرورية على النحو التالي..

- تحويل حركة المرور بشارع ٢٦ يوليو (الرئيسي) في الإتجاه القادم من ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر ليخدم حركة المرور القادمة من كوبرى ١٥ مايو ونادى الترسانة وكذا استحداث فتحات (دخول - خروج للمركبات بالجزيرة الوسطى بعد رفع كفاءتها من حيث الطبقة الاسفلتية) .

- حركة المركبات القادمة من ميدان لبنان ومدينة ٦ اكتوبر وترغب باستكمال السير اتجاه كوبرى ١٥ مايو ونادى الزمالك تقوم بالانحراف يميناً الى الطريق الداعم لشارع ٢٦ يوليو واستكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة اخرى الى شارع ٢٦ يوليو الرئيسى اتجاه كوبرى ١٥ مايو وميدان سفنكس .

- حركة المركبات القادمة من كوبرى ١٥ مايو ونادى الترسانة وترغب بأستكمال السير اتجاه ميدان لبنان ومدينة ٦ اكتوبر تقوم بالدخول يساراً الى الأتجاه الآخر (القادم من ميدان لبنان ومناطق ٦ أكتوبر ) بعد تحويل الحركة المرورية عليه عن طريق فتحة الدخول المستحدثة بالجزيرة الوسطى .

- استكمال السير بمسار التحويلة المرورية حتى تجاوز منطقة الأعمال والعودة مرة أخرى الى الطريق الأصلى بشارع ٢٦ يوليو إتجاه ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر عن طريق فتحة الخروج المستحدثه قبل مطلع كوبرى لبنان بمسافة ما يقرب من ( ۸۰ متر) .

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