عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: قانون الإدارة المحلية عصب العمل بالمجتمع.. فيديو

تحدث الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن مناقشة التمثيل النيابي وقانون الإدارة المحلية خلال جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني اليوم.

وقال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "الخبراء والمتخصصين قدموا وجهاتهم اليوم حول الوصول إلى أفضل سبيل في كل قضية".

وأضاف: "قانون الإدارة المحلية هو عصب العمل داخل المجتمع المصري"، لافتا: "مناقشة القضايا المحلية وطريقة اختيار المحافظين سواء بالتعيين أو الانتخاب أمر هام".

وأشار: "الآراء كانت كثيرة جدا سواء المختصين أن من وزراء للإدارات والحكم المحلي سابقين أو متخصصين في القانون، لكن الخلاصة اليوم هي أن لجان الصياعة أخذت كل هذه النقاشات وفقا لاجتماع دار بين ضياء رشوان والمستشار محمود فوزي ومقرري لجنة الإدارة المحلية لدراسة وبلورة المخرجات والنتائج النهائية ورفعها لمجلس الأمناء وبالتالي رفعها لرئيس الجمهورية".