السعودية.. قرار عاجل من “الموارد البشرية” بشأن حديثي التخرج

تستعد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، إطلاق برنامج "جدير"، لتأهيل المتميزين من حديثي التخرج وتدريبهم على العمل وإكسابهم المهارات والخبرات العملية ومساعدتهم على التطور.

وحسب صحيفة “سبق” السعودية، تسعي وزارة الموارد البشرية، من خلال برنامج "جدير" إلى تحقيق إستراتيجيتها المنبثقة من رؤية المملكة 2030 في دعم الكوادر الوطنية الشابة وإتاحة الفرصة لحديثي التخرج المتميزين من التعرف على بيئة العمل وإعدادهم وتأهيلهم بشكل مُمنهج في المجالات المستهدفة.

وبعد انتهاء البرنامج يتم تعيين المجتازين للبرنامج بنجاح على الوظائف ومنحهم درجتين إضافيتين عن الدرجة المستحقة وفق المؤهل العلمي.

ويستند البرنامج في ذلك إلى تحقيق أحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030 المتمثلة باقتصاد مزدهر يسهم في إيجاد فرص مثمرة للكوادر الوطنية الشابة.

وحسب “سبق”، سيتم فتح باب التسجيل والقبول في البرنامج بتاريخ 6 أغسطس، وستكون مدة التدريب 12 شهراً.