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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ساعة واحدة وقابلة للزيادة.. مفاجأة من أحمد موسى عن أزمة الكهرباء

احمد موسى
احمد موسى


قال الإعلامي أحمد موسى، إنه بالنسبة لمواعيد انقطاع التيار الكهربائي معرفة المواعيد الخاصة بانقطاع التيار لحدوث حالة من الجدل بشأنها الساعات الماضية، أكد أنه على كل مواطن الدخول على موقع المحافظة التابع لها لمعرفة توقيت قطع الكهرباء.


أضاف خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الجديد في ملف أزمة انقطاع التيار الكهربائي، أن انقطاع التيار سيكون لمدة ساعة واحدة، ومرة واحدة في اليوم، مشيرا إلى أن هناك اجتماعات متواصلة بشأن ازمة الكهرباء، قائلا:«وارد انقطاع التيار ساعة أخرى ومرة أخرى، وارد، ولكن حتى الآن الانقطاع سيكون مرة واحد ولمدة ساعة في اليوم».


وأوضح أن كل محافظة ستحدد موقف قطع الكهرباء وفقا للمواعيد المختلفة، لافتا إلى أن هناك حالة من الحزن لدى المسئولين لانقطاع التيار الكهربائي في الأيام الماضية.


وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، اعتذر للمواطنين عن انقطاع التيار الكهربائي، قائلا:«محدش سعيد باللى بيحصل، الكل زعلان، وعلشان كده في ترتيبات بتجرى في الوقت الحالي، وألا يكون انقطاع التيار الكهربائي زيادة عن ساعة واحدة».

وشدد على أن أحد لم يكن يتوقع أن تكون درجات الحرارة مرتفعة بهذا الشكل، متمنيا أن لا تأخذ هذه الأزمة وقتا طويلا، وأن تكون الأمور أفضل بخلاف الأيام الماضية، وأن يمر بسلام.
 

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