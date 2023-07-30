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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: تفريغ ثلث النفط الموجود في خزان "صافر"

صافر
صافر

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، "استكمال تفريغ ثلث النفط الموجود في خزان "صافر" إلى الناقلة البديلة "اليمن"، في الستة أيام الأولى من عمليتها".
 

قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، آخيم شتاينر، عبر حسابه على "تويتر"، إنه "تم ضخ أكثر من 360 ألف برميل حتى الآن من خزان صافر إلى الناقلة البديلة (اليمن)".
 

وأضاف أن "المضخات مستمرة في العمل واستكملت فرق العمل تفريغ خزانين مركزيين إلى الناقلة البديلة"، مشيرا أت ذلك "يمثل ثلث الكمية الموجودة في خزان صافر، والتي تقدر بـ1.15 مليون برميل من النفط الخام".

كانت الأمم المتحدة أعلنت أمس السبت، أن ربع حمولة الخزان المتهالك للناقلة اليمنية "صافر"، تم نقلها بأمان إلى الناقلة البديلة "اليمن"، بعد مرور ثلاثة أيام فقط على بدء عملية التفريغ، التي يتوقع أن تستغرق حوالي ثلاثة أسابيع.
 

وأكد البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن أن فرق الإنقاذ تمكنت من ضخ 223 ألف برميل نفط خام بأمان من "صافر"، وأن العمل يتقدم بوتيرة عالية، بحسب قناة "سكاي نيوز".
 

وفي وقت سابق، علّقت جامعة الدول العربية على بدء تفريغ ناقلة النفط "صافر"، التي كانت تهدد بحدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية، جاء ذلك في بيان للأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وقال أبو الغيط: "كان من الضروري تنفيذ هذه العملية لتجنب كارثة بيئية بحرية غير مسبوقة"، وتابع: "الجامعة العربية ترحب بجميع الجهود الدولية والعربية التي ساهمت في هذه العملية المهمة".
 

ووجّه أمين عام جامعة الدول العربية، رسالة للجهات الحكومية والمؤسسات المختصة بحماية البيئة لمواصلة العمل على استكمال تمويل العملية حتى يتم الانتهاء من تفريغ الناقلة وتفكيكها بنجاح.

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