اجتماع قطاع الناشئين بنادي زد لحسم القائمة الاولي

حرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد علي عقد اجتماع هام بجميع مدربي القطاع ، اليوم الأحد بمقر النادي بالشيخ زايد .

وحرص كلا من كابتن علاء نبيل ، والدكتور أحمد عبد الله، المدير التنفيذي لنادي زد أف سي، علي مناقشة مدربي القطاع ، لوضع القائمة الاولي للفرق المختلفة بالقطاع لإرسالها لاتحاد كرة القدم للتسجيل .

وقام علاء نبيل بمناقشة مدربي القطاع ، لخطة برنامج فترة الإعداد الحالية للقطاع ووضع بعض التعليمات الهامه لتنفيذها خلال فترة الإعداد استعداد لبدء الموسم الجديد والمنافسة علي البطولات .

وحرص الثنائي علي توجيه الشكر لمدربي القطاع علي الجهد المبذول من الجميع من أجل استمرار حصد البطولات .

يأتي ذلك في إطار استراتيجية إدارة زد أف سي، لتطوير كرة القدم في مصر من خلال البحث عن المواهب المميزة من كل أنحاء مصر، وتطوير مستواها الفني والبدني والسلوكي عبر توفير أفضل المدربين المصريين ودعمهم بخبرات أجنبية لنقل أحدث طرق التدريب؛ لإعداد لاعبين محترفين يمكنهم الانتقال للعب في كبرى الدوريات الأوروبية عبر شراكات مع أندية عريقة بالدوريين الإنجليزي والبرتغالي، إضافة إلى إمداد المنتخبات الوطنية بعناصر مميزة تسهم في تحقيق مصر إنجازات بالبطولات القارية والدولية.

وقال الدكتور أحمد عبد الله، المدير التنفيذي لنادي زد أف سي، إن النادي نجح رغم تأسيسه منذ فترة قصيرة في أن يستحوذ على اهتمام البراعم والناشئين ، وذلك بفضل ما نتميز به من مجلس إدارة يضم نجوم سابقين في كرة القدم، ونموذج مختلف في إعداد الناشئين بصورة احترافية، ولذا تقدم للاختبارات الصيفية للالتحاق بصفوف النادي أكثر من 25,000 لاعب خلال العامين الماضيين من كل المحافظات، ونتوقع تقدم أعداد أكبر هذا العام.



من جانبه قال الكابتن علاء نبيل، رئيس قطاع الناشئين بزد أف سي، إن مصر تمتلك مواهب كروية متميزة نسعى لإتاحة الفرصة لها للانضمام لصفوف النادي؛ لإنشاء أكبر قاعدة ناشئين في مصر من خلال استقبال البراعم والناشئين من مختلف المحافظات لاقتناء أفضل العناصر، عبر لجنة تضم خبرات وكفاءات فنية محلية وأجنبية ومن ثم إعداد خطة متكاملة لتطوير مستواها من كل الجوانب بصورة احترافية، مشيرًا إلى أن خطط زد في تطوير قطاع الناشئين انعكست على نتائج النادي في المسابقات المحلية والدولية التي خاضها خلال الفترة الماضية.

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