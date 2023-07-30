دكتور أمراض النوم يقدم نصائح ذهبية عن القيلولة وأنواعها وتوقيتها المثالي

أكد الدكتور عبد الباسط صالح، رئيس وحدة أمراض النوم بجامعة المنصورة والباحث الرئيسي لمركز طب وأبحاث النوم، على أهمية القيلولة المثالية، مضيفًا أنه يمكن الاستفادة من القيلولة بشكل مثالي، والنوم الصحي من 7 لـ 8 ساعات، والقيلولة أنواع، وهي قصيرة او طويلة، الأولى من 20 لـ 40 دقيقة.

وقال عبد الباسط صالح خلال حواره ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، إن القيلولة أنواع، أبرزها القيلولة الشهية من 1 لـ 3 مساءًا ومتعديش الساعة 4 ولمدة 20 دقيقة، جزء كبير من العاملين يعمل من المنزل، وهذا يتطلب قيلولة لشحن طاقته من جديدة.

أشار إلى قيلولة القوة، والتي لا تتجاوز الـ 20 دقيقة، والثالثة تسمى قيلولة القهوة، وفكرتها الاستغناء عن شرب القهوة في مدة قدرها ربع ساعة، والاستعانة بالنوم لربع ساعة مماثلة، والرابعة، تسمى قيلولة "الشحن"، ومدتها من 30 لـ 40 دقيقة، ويجب تجنب النوم العميق لأكثر من ذلك، والخامسة تسمى "التعسيلة" من 1 لـ 6 دقائق.

وشدد على أن القيلولة أو الغفوة مفيدة جدًا حيث ذكرت في القرآن، وعلم أمراض النوم كبير جدًا ، والقيلولة في شرق آسيًا أصبحت حق دستوري.