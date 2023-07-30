الجثة متشرحتش.. شقيق حسن يوسف يفجر مفاجأة عن حادث غرق ابن شقيقه

قال المنتج محمد يوسف شقيق الفنان حسن يوسف: "عبد الله حسن يوسف كان مع الأسرة بيصيفوا من يوم الجمعة الماضي".

وأكد خلال تصريحات تليفزيونية للإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع علي قناة “أون”:"حادث غرق عبد الله حسن يوسف حدث وهو مع الأسرة".

ولفت إلى أن جثمان ابن اخيه لم يتعرض للتشريح وسيتم نقل الجثمان صباح الغد لمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

جنازة ابن حسن يوسف

صرحت نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، لأحد البرامج التلفزيونية، أن جنازة عبد الله ابن حسن يوسف تنطلق غدًا الأثنين من أحد مساجد مدينة السادس من أكتوبر وأن الأسرة مستقرة حتى الآن على مسجد الحصري، ومن الممكن أن تتغير حسب رغبة الأسرة ، حيث إنّ إجراءات خروج الجثمان من المستشفى لم تنتهي حتى الآن.

ابن حسن يوسف :

كتب محمد يوسف - شقيق الفنان حسن يوسف - منشورًَا مؤثرًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد وفاة ابن شقيقه عبدالله، غرقًا في أحد القرى السياحية بالساحل الشمالي.

وكتب شقيق حسن يوسف في منشوره: «لا حول ولا قوة إلا بالله .. إنا لله وإنا إليه راجعون توفي أمس عبد الله حسن يوسف اصغر ابناء شقيقي الأكبر تغمده الله بواسع رحمته .. نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة».

وفاة ابن حسن يوسف

توفي عبد الله نجل الفنان حسن يوسف ، غرقا في إحدى قرى الساحل الشمالي، وتم نقل الجثمان لمستشفى العلمين.

سبب وفاة ابن حسن يوسف كان محل بحث واهتمام الجميع خلال الساعات الماضية ، والذي سافر في عطلة لقضاء إجازة الصيف برفقة أصدقائه في الساحل و غرق بالبحر ولم يستطع احد إنقاذه.

بحسب ما تم تداوله حتى الآن فقد جاءت وفاة عبدالله حسن يوسف اثر تعرضه للغرق في البحر، وأكد الأطباء الذين وقعوا الكشف الطبي عليه انه قد فارق الحياة قبل وصوله الى المستشفى .

كما اكدت التقارير الطبية من مستشفى العلمين ان الراحل ابن حسن يوسف لم يستطع الخروج من البحر وظل يقاوم الغرق حتى ملأت المياه رئتيه وهذا ما تسبب في وفاته.

وأوضح الأطباء، أن نجل حسن يوسف وصل مستشفى العلمين وكانت وظائف جسمه الحيوية متوقفة، وذلك وفقا لما أظهره الكشف الطبي الذي أكد وفاته بالفعل منذ ساعات.

أبناء حسن يوسف

رزق حسن يوسف بأربعة أولاد هم ناريمان، محمود، عمر، وعبد الله من زوجته شمس البارودي.

ولفت إلى أن جثمان عبد الله حسن يوسف لم يتعرض للتشريح وسيتم نقل الجثمان صباح الغد لمسجد الشرطة في الشيخ زايد.