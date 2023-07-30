بينها السعودية.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن توسيع اتفاقات إبراهيم مع دول المنطقة

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين بحث مع المبعوث الأمريكي الخاص لتعزيز وتوسيع اتفاقيات إبراهيم دان شابيرو، كيفية توسيع التطبيع مع إسرائيل ليشمل دولا مهمة إضافية في الشرق الأوسط وخارجه.

وذكرت الخارجية الإسرائيلية في بيان لها، أن وزير الخارجية الإسرائيلي التقى صباح اليوم مع المبعوث الأمريكي من أجل توسيع اتفاقيات إبراهيم وإدراك الإمكانات مع السعودية وتعزيز عقد قمة النقب.

ووفقا للبيان، قال كوهين إن الولايات المتحدة لها دور محوري في التوسع المستمر وتعميق العلاقات الإسرائيلية في اتفاقات إبراهيم ومع شركاء جدد، مثل المملكة العربية السعودية.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، إن توقيع اتفاقيات إبراهيم بقيادة الولايات المتحدة كان أهم خطوة لصالح المنطقة في الـ 20 عاما الماضية"، لافتا إلى أن واشنطن وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم هما العامل الأساسي في استمرار توسيع وتعميق العلاقات مع الشركاء الحاليين ومع شركاء جدد مثل المملكة العربية السعودية.

وتابع كوهين: "وفي حديثي مع المبعوث الأمريكي الخاص، اتفقنا على العمل بالتنسيق والتعاون الوثيق من أجل الحفاظ على العلاقات الطيبة مع الشركاء الحاليين للاتفاقيات ولزيادة دائرة السلام والتطبيع مع شراكات جديدة في الشرق الأوسط وخارجه".

وبحسب وزارة الخارجية الإسرائيلي، تم طرح موضوع الترويج في الأشهر المقبلة لاجتماع منتدى النقب في المغرب خلال المحادثات بين الجانبين.