المؤتمر الصحفي غدا.. وزير التعليم يعلن اعتماد نتيجة الثانوية والاتصال بالأوائل

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، وذلك خلال تصريحات لبرنامج "مساء دي إم سي”، قائلا: إنه تم اعتماد نتيجة الثانوية العامة بالفعل.



وأكد على أنه تواصل مع أوائل الطلبة، وسيعقد غدا مؤتمرا صحفيا بالعاصمة الإدارية الجديدة، للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة.





وأجرى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، منذ قليل اتصالات هاتفية مع أوائل الثانوية العامة 2023

جاء ذلك بعد أن اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2023 ، معلناً ذلك على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك