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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس قاتل صديقه في التجمع الأول بسبب 100 جنيه

صدى البلد

قررت، جهات التحقيق حبس شخص لاتهامه بقتل صديقه بسبب الخلاف على 100 جنيه في التجمع الأول 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه .

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وكان قد ‏تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغاً بالعثور على جثة شاب ملقى بالطريق العام بدائرة القسم غارقاً في دمائه .

‏انتقلت أجهزة الأمن في التجمع الأول، إلى مكان البلاغ وتبين أنه القتيل (عامل ) وبه ٤ طعنات تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

جريمة التجمع الأول

‏وتبين من التحريات وجمع المعلومات ان المتهم يعمل فرد أمن في التجمع الأول وهو صديق المجني عليه وألقي القبض عليه ، واعترف بارتكاب الجريمة لرفض القتيل رد 100 جنيه، التجمع الأول كان قد إقترضها منه وتم ضبط أداة الجريمة.

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