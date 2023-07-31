حبس قاتل صديقه في التجمع الأول بسبب 100 جنيه

قررت، جهات التحقيق حبس شخص لاتهامه بقتل صديقه بسبب الخلاف على 100 جنيه في التجمع الأول 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه .

وكان قد ‏تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغاً بالعثور على جثة شاب ملقى بالطريق العام بدائرة القسم غارقاً في دمائه .

‏انتقلت أجهزة الأمن في التجمع الأول، إلى مكان البلاغ وتبين أنه القتيل (عامل ) وبه ٤ طعنات تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

جريمة التجمع الأول

‏وتبين من التحريات وجمع المعلومات ان المتهم يعمل فرد أمن في التجمع الأول وهو صديق المجني عليه وألقي القبض عليه ، واعترف بارتكاب الجريمة لرفض القتيل رد 100 جنيه، التجمع الأول كان قد إقترضها منه وتم ضبط أداة الجريمة.