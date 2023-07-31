تعليق بريطاني على الانقلاب في النيجر

أعربت الحكومة البريطانية، أمس الأحد، عن إدانتها محاولات تقويض الديمقراطية والسلم والاستقرار في النيجر.

وأفاد بيان للحكومة بأن بريطانيا تساند الجهود التي تبذلها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لاستعادة الاستقرار في النيجر.

وجاء في البيان أن "المملكة المتحدة شريك ملتزم لحكومة النيجر المنتخبة ديمقراطيا وتدعو إلى إعادة الرئيس محمد بازوم على الفور لاستعادة النظام الدستوري".

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها لم تصدر قرارا حتى الآن لإجلاء الرعايا الفرنسيين من النيجر.

وشدّدت وزيرة الخارجيّة الفرنسيّة كاترين كولونا، على أنّ الانقلاب في النيجر ليس "نهائيًّا" بعد، وعبرت عن أملها في أن يستجيب الانقلابيّون الذين احتجزوا رئيس البلاد إلى الدعوات الدوليّة للعودة إلى الحكم الديموقراطي.