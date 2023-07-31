شاهد.. كيرلس ابن المنيا الحاصل على المركز الثاني على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة

مثلي مجدي يعقوب واشجع الاهلي ولم اتوقع تفوقي

قال كيرلس نوناي يعقوب فانوس 17 عاما، الثاني بين أوائل الثانوية العامة شعبة العلمي علوم، بمجموع 402 درجة، إنه علم بنتيجته من خلال إتصال هاتفي تلقاه من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أعقبه إتصال أخر تلقاه من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لتهنئته بالحصول علي المركز الثاني، وكان وقتها يتابع مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي والداخلية، في بطولة كأس مصر منوها أنه من أشد مشجعي النادي الأهلي وأيضا فريق برشلونة الأسباني.



وأضاف كيرلس، أنه عقب إتصال وزير التعليم توجه إلي المنزل وأخبر أسرته بالنتيجة التي فرحت بشدة، وتعالت أصوات الزغاريد داخل المنزل وأمتدت لتشمل باقي أنحاء قرية تله التابعة لمركز المنيا التي يقيم بها.

وأوضح كيرلس أنه يرغب في الالتحاق بكلية الطب البشري، وأنه كان يجتهد ويذاكر دروسه بانتظام من أجل تحقيق التفوق والتميز، موجها رسالة لجميع طالب الثانوية العامة بالاجتهاد خاصة وأن نظام الثانوية العامة جيد ويحقق مصلحة الطلاب وان مثله الأعلى الدكتور مجدي يعقوب.

ووجه كيرلس الشكر لجميع أفراد أسرته خاصة والده الذي يعمل بالتأمين الصحي ووالدته وتعمل معلمة وخاله معلم وأشقائه الثلاثة وهم كارني طالبة بكلية التربية، وببلي طالب بالصف الثاني الإعدادي، وكراس طالب بالصف الثاني الإبتدائي علي ما بذلوه من جهد معه طوال العام الدراسي، حيث أهدي كيرلس نجاحه وتفوقه لجميع أهالي محافظة المنيا وأهل قريته وأسرته التي تعبت معه كثيرا.



وفي سياق متصل هنأ اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، الطالب كيرلس نوناى يعقوب فانوس ، بمدرسة تله الثانوية المشتركة بإدارة المنيا التعليمية لحصوله على المركز الثانى بقائمة أوائل الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ للشعبة العلمية "علوم " بمجموع ٤٠٢ درجة.

وقدم المحافظ التهنئة لأسرة الطالب خلال اتصاله هاتفيا ، حيث اعرب عن سعادته بحصول ابن المنيا على هذا المركز المتميز ،متمنيا له دوام التوفيق .

ووجه المحافظ التهنئة لجميع الطلاب المتفوقين ، داعيا الله أن يوفقهم ، مؤكدا أن هذا التفوق بداية لتحقيق نجاحات علمية .



وقدم حمدى مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا التهنئة للطالب كيرلس نوناى يعقوب فانوس الحاصل على المركز الثاني بسعبة علمي علوم بمجموع 402 درجه من أوائل الثانوية العامة الشعبة العلمية علوم من أبناء محافظة المنيا كما تقدم بخالص التهاني لأبنائه طلبة وطالبات الثانوية العامة الناجحين بالدور الأول للعام الدراسى 2022 / 2023

وقام مدير مديرية التعليم بتهنئة الطالب بمنزلة بمرافقة الدكتور على عبد السلام رجب مدير عام التعليم العام بالمديريه.

كيرلس نوناي يعقوب مع والديه وخاله

كيرلس نوناي يعقوب مع والديه وخاله

كيرلس نوناي يعقوب مع والديه وخاله

كيرلس نوناي يعقوب مع والديه وخاله

كيرلس نوناي يعقوب مع والديه وخاله