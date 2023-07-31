عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مثلي مجدي يعقوب واشجع الاهلي ولم اتوقع تفوقي

شاهد.. كيرلس ابن المنيا الحاصل على المركز الثاني على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة

كيرلس نوناي يعقوب
كيرلس نوناي يعقوب ثاني الجمهوريه

قال كيرلس نوناي يعقوب فانوس 17 عاما، الثاني بين أوائل الثانوية العامة شعبة العلمي علوم، بمجموع 402 درجة، إنه علم بنتيجته من خلال إتصال هاتفي تلقاه من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أعقبه إتصال أخر تلقاه من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لتهنئته بالحصول علي المركز الثاني، وكان وقتها يتابع مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي والداخلية، في بطولة كأس مصر منوها أنه من أشد مشجعي النادي الأهلي وأيضا فريق برشلونة الأسباني.


وأضاف كيرلس، أنه عقب إتصال وزير التعليم توجه إلي المنزل وأخبر أسرته بالنتيجة التي فرحت بشدة، وتعالت أصوات الزغاريد داخل المنزل وأمتدت لتشمل باقي أنحاء قرية تله التابعة لمركز المنيا التي يقيم بها.

وأوضح كيرلس أنه يرغب في الالتحاق بكلية الطب البشري، وأنه كان يجتهد ويذاكر دروسه بانتظام من أجل تحقيق التفوق والتميز، موجها رسالة لجميع طالب الثانوية العامة بالاجتهاد خاصة وأن نظام الثانوية العامة جيد ويحقق مصلحة الطلاب وان مثله الأعلى الدكتور مجدي يعقوب.

ضمن مبادرة حياة كريمة غدا.. قافلة طبية بقرية تندة في المنيا

طوله 85 سنتيمترًا|«زعيم التحدي» يتخرج في حقوق المنيا ويتمنى الحصول على وظيفة.. صور

ووجه كيرلس الشكر لجميع أفراد أسرته خاصة والده الذي يعمل بالتأمين الصحي ووالدته وتعمل معلمة وخاله معلم وأشقائه الثلاثة وهم كارني طالبة بكلية التربية، وببلي طالب بالصف الثاني الإعدادي، وكراس طالب بالصف الثاني الإبتدائي علي ما بذلوه من جهد معه طوال العام الدراسي، حيث أهدي كيرلس نجاحه وتفوقه لجميع أهالي محافظة المنيا وأهل قريته وأسرته التي تعبت معه كثيرا.


وفي سياق متصل هنأ اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، الطالب كيرلس نوناى يعقوب فانوس ،  بمدرسة تله الثانوية المشتركة بإدارة المنيا التعليمية لحصوله على المركز الثانى بقائمة أوائل الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ للشعبة العلمية "علوم " بمجموع ٤٠٢ درجة.

وقدم المحافظ التهنئة لأسرة الطالب خلال اتصاله هاتفيا ، حيث اعرب عن سعادته بحصول ابن المنيا على هذا المركز المتميز ،متمنيا له دوام التوفيق .

ووجه المحافظ التهنئة لجميع الطلاب المتفوقين ، داعيا الله أن يوفقهم ،  مؤكدا أن  هذا التفوق بداية لتحقيق نجاحات علمية .


وقدم حمدى مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا التهنئة للطالب كيرلس نوناى يعقوب فانوس الحاصل على المركز  الثاني بسعبة علمي علوم بمجموع 402 درجه من أوائل الثانوية العامة الشعبة العلمية علوم من أبناء محافظة  المنيا  كما تقدم بخالص التهاني لأبنائه طلبة وطالبات الثانوية العامة الناجحين بالدور الأول للعام الدراسى 2022 / 2023

وقام مدير مديرية التعليم بتهنئة الطالب بمنزلة بمرافقة الدكتور على عبد السلام رجب مدير عام التعليم العام بالمديريه. 

كيرلس نوناي يعقوب مع والديه وخاله
كيرلس نوناي يعقوب مع والديه وخاله
كيرلس نوناي يعقوب مع والديه وخاله
كيرلس نوناي يعقوب مع والديه وخاله
كيرلس نوناي يعقوب مع والديه وخاله
كيرلس نوناي يعقوب مع والديه وخاله
كيرلس نوناي يعقوب مع والديه وخاله
كيرلس نوناي يعقوب مع والديه وخاله
كيرلس نوناي يعقوب مع والديه وخاله
كيرلس نوناي يعقوب مع والديه وخاله
كيرلس نوناي يعقوب مع والديه وخاله
كيرلس نوناي يعقوب مع والديه وخاله
أسامة القاضي محافظ المنيا الأهلي والداخلية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم شعبة العلمي علوم وزير التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد بعد قليل| شوف درجاتك عندنا

ننشر أسماء اوائل الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة| تصريح مهم وعاجل من وزير التعليم

وزير التعليم يكشف موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

رسمياً.. وزير التعليم يعلن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 ويوجه رسالة للطلاب

غلق المحال 11 ليلاً وفصل الإنارة عن الميادين العامة.. قرارات عاجلة لترشيد الكهرباء

إلغاء بطاقات التموين.. تعليمات عاجلة من الوزارة للمواطنين للحصول على السلع والخبز

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 .. وزير التعليم يهنئ الأوائل تليفونيا

موضوعات متعلقة

ضمن مبادرة حياة كريمة غدا.. قافلة طبية بقرية تندة في المنيا

ترشيحاتنا

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. نتيجتك على صدى البلد

إلغاء كلمتى الزوج والزوجة من القانون ... فما الحكاية

مواصفات وأسعار أوبل جراند لاند موديل 2023 في مصر .. صور

بعد غرق نجل حسن يوسف.. معلومات صادمة عن إسفكسيا الغرق| لحظات مؤلمة

عرض لفترة محدودة.. Infinix نزلت موبايلها الجديد بأقل من 3000 جنيه| اقتنص الفرصة

علاج مشكلة النوم عن صلاة الفجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب وأعراض الضغط المنخفض وطرق علاجه؟

قرش الثور يهاجم قارب صيد بشراسة قرابة سواحل فلوريدا| فيديو مروع

حلوى المناسبات السعيدة.. اسهل طريقة لعمل تشيز كيك بالنسكافيه

لهذا السبب| فيل يفاجئ المارة وقائدي السيارت في شوراع إيطاليا..صور

فيديو

انهيار والديه.. تقرير تشريح جثمان نجل حسن يوسف وشمس البارودي

مفاجأة في نتيجة الثانوية العامة.. أعداد كبيرة نتائجهم بين 80 و90%

انهيار والديه.. تفاصيل غرق عبد الله ابن حسن يوسف وشمس البارودي| «فيديوجراف»

رسميا.. جداول مواعيد انقطاع الكهرباء بجميع المحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ