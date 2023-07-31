نتيجة الثانوية العامة 2023 مجانا على صدى البلد قبل أي حد

يقدم موقع صدى البلد لجميع قراءه خدمة مجانية جديدة ، وهي خدمة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس .

حيث تم إطلاق رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على موقع صدى البلد ، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسميا اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على موقع صدى البلد يتيح للطالب برابط واحد ومباشر ومجاني ، امكانية الحصول على نتيجة الثانوية العامة فقط من خلال ادخال رقم الجلوس والضغط على عرض النتيجة .

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على موقع صدى البلد يكشف لكل طالب من طلاب الثانوية العامة 2023 : درجاته في جميع المواد + المجموع الكلي + حالته اذا كان ناجح او راسب او له دور ثاني + مواد الرسوب إن وجدت .

وكان قد اعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الاول للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وكانت نسبة النجاح لهذا العام ٧٨.٨%

كما هنأ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أوائل الثانوية العامة 2023 خلال الاتصال بهم هاتفيا، معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيا لهم مواصلة التفوق والتوفيق فى دراستهم الجامعية.

وستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة 2023 اليوم الاثنين الموافق 31 يوليو 2023 خلال مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023 ، بحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وذلك فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في العاصمة الإدارية الجديدة.