عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة الثانوية العامة 2023 مجانا على صدى البلد قبل أي حد

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

يقدم موقع صدى البلد لجميع قراءه خدمة مجانية جديدة ، وهي خدمة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس .

حيث تم إطلاق رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على موقع صدى البلد ، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسميا اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على موقع صدى البلد يتيح للطالب برابط واحد ومباشر ومجاني ، امكانية الحصول على نتيجة الثانوية العامة فقط من خلال ادخال رقم الجلوس والضغط على عرض النتيجة .

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على موقع صدى البلد يكشف لكل طالب من طلاب الثانوية العامة 2023 : درجاته في جميع المواد + المجموع الكلي + حالته اذا كان ناجح او راسب او له دور ثاني + مواد الرسوب إن وجدت .

وكان قد اعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الاول للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وكانت نسبة النجاح لهذا العام  ٧٨.٨%

كما هنأ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أوائل الثانوية العامة 2023 خلال  الاتصال بهم هاتفيا، معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيا لهم مواصلة التفوق والتوفيق فى دراستهم الجامعية.

وستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة 2023 اليوم الاثنين  الموافق 31 يوليو 2023 خلال مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023 ، بحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وذلك  فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في العاصمة الإدارية الجديدة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد بعد قليل| شوف درجاتك عندنا

ننشر أسماء اوائل الثانوية العامة 2023

قبل نتيجة الثانوية العامة.. دعاء واحد يجبر الله به خاطرك ردده بيقين

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. نتيجتك على صدى البلد

غلق المحال 11 ليلاً وفصل الإنارة عن الميادين العامة.. قرارات عاجلة لترشيد الكهرباء

رسمياً.. وزير التعليم يعلن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 ويوجه رسالة للطلاب

إلغاء بطاقات التموين.. تعليمات عاجلة من الوزارة للمواطنين للحصول على السلع والخبز

نتيجة الثانوية العامة| تصريح مهم وعاجل من وزير التعليم

ترشيحاتنا

أبو صدام: دور كبير للبنك الزراعي المصري في دعم الفلاحين |تفاصيل

متتقارنش بجورجينا.. ياسمين صبرى تثير الجدل فى احدث ظهور لها

أمي مثلي الأعلى | كريم ناصر الرابع علمي علوم في الثانوية العامة بالبحيرة

بسبب الشغب والسلب.. دولة إفريقية تفرض حظر التجول

في كتابه الجديد| مصطفى بكري يروي لأول مرة تفاصيل مذبحة رفح وموقف المشير طنطاوي

جوجل توقف الدعم نهائيا عن هذه الهواتف خلال ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد غرق نجل حسن يوسف.. معلومات صادمة عن إسفكسيا الغرق| لحظات مؤلمة

أسباب وأعراض الضغط المنخفض وطرق علاجه؟

قرش الثور يهاجم قارب صيد بشراسة قرابة سواحل فلوريدا| فيديو مروع

حلوى المناسبات السعيدة.. اسهل طريقة لعمل تشيز كيك بالنسكافيه

فيديو

انهيار والديه.. تقرير تشريح جثمان نجل حسن يوسف وشمس البارودي

مفاجأة في نتيجة الثانوية العامة.. أعداد كبيرة نتائجهم بين 80 و90%

انهيار والديه.. تفاصيل غرق عبد الله ابن حسن يوسف وشمس البارودي| «فيديوجراف»

رسميا.. جداول مواعيد انقطاع الكهرباء بجميع المحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ