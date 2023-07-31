نداء عاجل من الولايات المتحدة بشأن الانقلاب في النيجر

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، عن ترحيبه ودعمه لجهود مجموعة الإيكواس الإفريقية في الدفاع عن الديمقراطية في النيجر.

وقال وزير الخارجية الأمريكي في تغريدة على تويتر: "ندعم جهود رؤساء دول وحكومات مجموعة إيكواس للدفاع عن النظام الدستوري في النيجر".

وأضاف: "يجب إعادة الحكومة الشرعية المنتخبة ديمقراطيا في النيجر فورا".

ومن ناحية أخرى، أعربت الحكومة البريطانية، أمس الأحد، عن إدانتها محاولات تقويض الديمقراطية والسلم والاستقرار في النيجر.



وأفاد بيان للحكومة بأن بريطانيا تساند الجهود التي تبذلها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لاستعادة الاستقرار في النيجر.

وجاء في البيان أن "المملكة المتحدة شريك ملتزم لحكومة النيجر المنتخبة ديمقراطيا وتدعو إلى إعادة الرئيس محمد بازوم على الفور لاستعادة النظام الدستوري".

