عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محامي حسين الشحات يكشف مفاجأة صادمة بشأن شهادة لاعبي بيراميدز

صدى البلد

 

أكد المستشار أشرف عبدالعزيز محامي حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد الإساءات التي حدثت ضد موكله خلال الفترة الأخيرة.

وقال عبدالعزيز في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "هناك مزايدات كثيرة بعد أزمة اللاعب مع محمد الشيبي، والذي اعتاد على استفزاز لاعبي الأهلي منذ كأس السوبر، وقام بسب بعضهم، والأزمة لها أساس من الماضي، وهذا ما علمته من جانب حسين ورامي ربيعة ولاعبي الاهلي، وكذلك طاهر محمد طاهر في اللقاء الأخير، خلاف الإشارات التي قام بها للجماهير".

وأكد: "الشحات حكى لي كل التفاصيل، ومحمد مجدي أفشة قام بمعاتبة الشيبي، ورامي ربيعة توجه للحكم وأبلغه بما قام به لاعب بيراميدز، ومحمود فتح الله مدرب بيراميدز قدم اعتذارًا عما قام به اللاعب لمقاعد بدلاء الأهلي خلال اللقاء".

وأضاف: "وليد مهدي إداري بيراميدز، اتصل بشقيق حسين الشحات من أجل التصالح، ولا أعرف ماذا حدث بعد ذلك، وانقلبت الأمور، ومن يردد أن اللاعب قام برفع قضية أو عمل بلاغ، عليه أن يأتي برقم المحضر أو رقم القضية، وكل يوم أقوم بالسؤال عن الشكاوى ضد حسين الشحات ولا يوجد شئ حتى الآن، وحق التقاضي مكفول للجميع وما حدث هو رد فعل على ما قام به محمد الشيبي".

وزاد: "هناك مواقف كثيرة مشابهة حدثت بين اللاعبين داخل الملعب، ولدي فيديوهات لأحد العاملين في جهاز بيراميدز وهو لاعب كرة قدم ويقوم بالتشاجر مع آخرين".

وتابع: "سنتخذ كافة الإجراءات القانونية خلال الأسبوع الجاري، ضد الإساءات والسباب الذي حدث ضد حسين الشحات، بعد مباراة الأهلي وبيراميدز، والقضاء سيحكم في النهاية".

وأردف: "هناك تصالح حدث بين الشيبي والشحات، وحال وجود أي بلاغات أو شكاوى ضد اللاعب سنتحرك قضائيا بالشكل الذي ندافع فيه عن حقوق اللاعب، ولدينا فيديوهات جديدة تثبت صحة موقفنا".

واستطرد: "هناك فيديوهات تدين محمد الشيبي ومسئولي بيراميدز، وهناك لاعبين في بيراميدز أدانت تصرفات زميلهم، وسيتم استدعائهم في المحكمة (ويحلفوا اليمين) على ما حدث".

وأتم: "المفترض أن الموضوع اغلق بين اللاعبين بالتصالح، أما من يريد التصعيد فنحن جاهزون".

الأهلى النادي الأهلي بيراميدز حسين الشحات لاعب النادي الأهلي حسين الشحات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الناجح يرفع إيده| ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد

تصريح عاجل من وزير التعليم عن نتيجة الثانوية العامة| تفاصيل

نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد بعد قليل| شوف درجاتك عندنا

كيف تحصل على نتيجة الثانوية العامة 2023؟|رابط مجاني على صدى البلد

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. نتيجتك على صدى البلد

ننشر أسماء اوائل الثانوية العامة 2023

17 درجة مئوية| الأرصاد تفجر مفاجأة قوية بشأن طقس الساعات المقبلة

قبل نتيجة الثانوية العامة.. دعاء واحد يجبر الله به خاطرك ردده بيقين

ترشيحاتنا

أخبار التعليم.. الناجح يرفع إيده| ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 ..وموعد بدء تنسيق المرحلة الأولي

حدث ليلا.. ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2023.. والأوائل يفتحون قلوبهم لصدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم على صدى البلد| درجاتك هنا

«500 جنيه كاملة»|أسعار الذهب تتراجع بقوة وهذه قيمة عيار 21 الآن

ما الدعاء بعد قراءة سورة الكوثر؟.. 3 أدعية تقضى حاجتك ولا يعرفها كثيرون

احذر حدوث ماس كهربائى مع ارتفاع درجات الحرارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الموسيقار يصل مطار القاهرة.. تفاصيل الساعات الأولى لـ رضا سليم في الأهلي

طريقة عمل المسقعة بالبشاميل

فوائد خارقة لتناول الفاصوليا البيضاء

طريقة عمل الجبنة المثلثات في البيت مثل الجاهزة

فيديو

انهيار والديه.. تقرير تشريح جثمان نجل حسن يوسف وشمس البارودي

مفاجأة في نتيجة الثانوية العامة.. أعداد كبيرة نتائجهم بين 80 و90%

انهيار والديه.. تفاصيل غرق عبد الله ابن حسن يوسف وشمس البارودي| «فيديوجراف»

رسميا.. جداول مواعيد انقطاع الكهرباء بجميع المحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ