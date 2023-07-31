وكيل اقتصادية البرلمان: أزمة الغذاء العالمى تتطلب التوسع فى زراعة المحاصيل الإستراتيجية

تقدم الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بسؤال للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بشأن التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج بعد ازدياد حدة ازمة الغذاء عالمياً.

وقال " عبد الحميد " فى بيان صحفى له إن الأحداث العالمية تحتم علينا وضع سياسات زراعية تحقق هدف التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية وفى مقدمتها القمح وقصب السكر والأرز والذرة وغيرها لتوفير الاحتياجات الأساسية للغذاء والوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي ومضاعفة الصادرات المصرية ، مطالباً من الحكومة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحديد الاسعار لمختلف المحاصيل الزراعية قبيل زراعتها بفترة مناسبة حتى تكون حافزاً لدى المزارعين على التوسع فى الزراعات الاستراتيجية.

وقال الدكتور محمد عبد الحميد إن وباء كورونا وبعدها الحرب الروسية- الأوكرانية أثرت تأثيراً سلبياً وخطيراً على سلاسل الإمداد وما تبعها من الأزمة الاقتصادية، مما أدى لارتفاع سعر الصرف، وبالتالي زيادة تكليفة الاستيراد وهو ما يؤثر سلبا على توفير الاحتياجات الغذائية مؤكداً أن الحل الافضل هو التوسع فى زراعة مختلف المحاصيل الاستراتيجية على أن يكون هناك تنسيق بين الزراعة والصناعة من أجل زيادة فرص التصنيع الزراعي لعمل قيمة مضافة للمنتجات المصرية.

وطالب الدكتور محمد عبد الحميد من وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي القيام بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارات الري والموارد المائية والتنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة بعمل استراتيجية لاحتياجات مصر من السلع الاستراتيجية مؤكداً أن مصر لديها جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الزراعية ومضاعفة الصادرات الزراعية المصرية لمختلف الاسواق العالمية بصفة عامة والاسواق العربية والافريقية بصفة خاصة.