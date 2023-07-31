أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 31-7-2023

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الاثنين الموافق 31 يوليو 2023.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين، على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم

وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 60 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي 95 جنيها للكيلو، وسعر أمهات الدواجن البيضاء 55 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو ما بين 90 و 95 جنيهات للكيلو.



أسعار البيض اليوم

وسجّل سعر البيض الأبيض ما بين 98 و 103 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر ما بين 102 و 105 جنيها للكرتونة، والبلدي ما بين 104 و 112 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 8 و 14 جنيهات، والكتكوت “ساسو” بين 6 و 7 جنيهات، والكتكوت البلدي الحر بين 4.75 و 5.25 جنيهات.