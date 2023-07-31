علماء الأوقاف: الأمانة دليل رقي المجتمعات وخلق تنتظم به شئون الحياة

أكد علماء الأوقاف، أن خلق الأمانة مِن أخلاق الأنبياءِ والمرسَلين (عليهم السلام)، وفضيلةٌ من فضائل المؤمنين، عظَّم الله أمرَها ورفَع شأنها، وأعلى قدرَها وهي دليل رقي المجتمعات وتماسُك بُنيانِها .

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي في ‏27 ‏محافظة - وفق بيان للوزارة اليوم - حيث تناول الأسبوع الثقافي الحديث عن: "الأمانة"‎، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين .

وأشار العلماء ، إلى أن الأمانة من الأخلاق الاجتماعيَّة التي تدلُّ على سموِّ المجتمع وتماسُك بُنيانِه، وأن الأمانة التي يتحدَّث عنها القرآن ليستْ هي الودائع فحسب كما يظنُّ كثيرٌ من النَّاس، فالوضوء والصلاة والصِّيام والكلمة والصَّدقة أمانة، والتكليف أمانة، والحواس والجوارح أمانة، والفتوى أمانة، كلُّها أمانات وأنت المسئول عنها.

جائزة التميز والانضباط 2023

أطلقت وزارة الأوقاف جائزة التميز والانضباط لعام 2023م بتكريم أفضل الأئمة والواعظات وخطباء المكأفاة ومقيمي الشعائر والإداريين والعمال والمؤذنين والقيادات الإشرافية بالوزارة والجهات التابعة لها، بحيث يتم تكريم أفضل مائة موظف بالأوقاف سنويًا.

وبشرط التميز والانضباط الوظيفي وعدم الحصول على أي جزاء أو مخالفة خلال عام الجائزة ، وستكون قيمة الجائزة خمسة آلاف جنيه وشهادة تقدير لكل فائز ، عدا العشرة الأوائل فتكون جائزة كل منهم عشرة آلاف جنيه وشهادة تقدير .

وإعطاء للفرصة لا يحق للموظف الذي يفوز بالجائزة التقدم لها قبل مرور عامين من تاريخ حصوله عليها، بما يعني أنه يمكن للموظف المتميز التقدم للجائزة كل ثلاث سنوات.

وسيتم الترشيح للجائزة بطرق متعددة، منها ترشيح الإدارة أو المديرية أو المنطقة التابع لها الموظف ، ومنها المتابعة والحوكمة ، ومنها بروز النشاط والتميز على الساحة الدعوية ميدانيًّا وإلكترونيًّا.