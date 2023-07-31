دعاء قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة وبعدها .. 20 كلمة تجبر بخاطرك

يبحث الكثيرون عن دعاء قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة وبعدها، خاصة لمن ينتظرون البشارة بنجاح أبنائهم في امتحانات الثانوية العامة 2023، أو من حالفهم الحظ فكانوا بين أوائل الثانوية العامة هذا العام وهنأهم الوزير الدكتور رضا حجازي.

ودعاء قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة وبعدها عبادة مقبولة سواء أكان لطلب التوفيق من المولى عز وجل والنجاح لمن يعيشون حالة من القلق أو من من الله عليهم فرضى عنهم ووفق أبنائهم في امتحانات الثانوية العامة التي تعد الأصعب بين رحلة التعليم ما قبل الجامعي.

دعاء قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة وبعدها

اعلم أن الدعاء عبادة مقبولة ومستجابة إذا ما تضرع العبد الربه موقنا أنه لا ملجأ إلا إليه وما توفيق إلا بإذنه سبحانه وتعالى فردد دعاء قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة وبعدها:

اللهم إني أسألك بحق هذا اليوم وبحق مَن سُميت به وبحق كلمتك التي لا ترد ولا تُردّ عليها، أن ترزقني النجاح والتوفيق في هذا الأمر.

اللهم إني أتوجه إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، وأرجو منك أن تجعل هذا الأمر يسيرًا وسهلًا عليّ، وأن ترزقني النجاح والتوفيق فيه.

اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، أن تُيسّر لي هذا الأمر وتجعله يسيرًا وسهلًا، وأن ترزقني النجاح والتوفيق فيه.

اللهم إني أتوجه إليك بنية صادقة وقلب خاشع، فأسألك أن ترزقني النجاح والتوفيق في هذا الأمر، وتجعله يسيرًا وسهلًا عليّ.

الله إني أرجو منك أن تُيسّر لي هذا الأمر وتجعله يسيرًا وسهلًا، وأن ترزقني النجاح والتوفيق فيه، وتحفظني من كل سوء وشر.

اللهم إني أسألك بحق هذا اليوم وبحق مَن سُميت به وبحق كلمتك التي لا ترد ولا تُردّ عليها، أن ترزقني النجاح والتوفيق في هذا الأمر، وتجعله يسيرًا وسهلًا عليّ.

اللهم إني أسألك بحق هذا اليوم وبحق محمد صلى الله عليه وسلم أن ترزقني النجاح والتوفيق في هذا الأمر، وتجعله يسيرًا وسهلًا عليّ.

اللهم إني أسألك بحق هذا اليوم وبحق سيدنا عمرو بن العاص أن ترزقني النجاح والتوفيق في هذا الأمر، وتجعله يسيرًا وسهلًا عليّ.

اللهم وفق طلاب الثانوية العامة واكتب لهم النجاح والفلاح.

اللهم عوضهم خيرا واجعل آخر صبرهم رضا وجبر.

اللهم سهل لطلاب الثانوية العامة أمورهم وفر أعينهم بالمجموع العالي يا رب.

يا رب اجعل طلاب الثانوية العامة يبكون فرحا ولا تجعلهم مقهورين يا أرحم الراحمين.

اللهم يسر ولا تعسر، اللهم طمأن واجبر وادخل فرحتك على قلوبهم.

اللهم حقق أمانيهم وطموحاتهم واجعلهم أسعد خلقك شباب بار بالأهل وحافظ للبلد.

اللهم إن نعمك كثيرة علينا لا نحصيها ولا نحصي ثناء عليك ولا نقدر وأنت سبحانك قادر على نجاحهم ومرضاة قلوبهم.

الحمد لله رب العالمين خالق اللوح وخالق القلم وخلق الخلق من عدم ودبر الأجل والأرزاق وحكم بالعدل وجعل الليل والنهار الحمد لله فهو يحب من دعا خفيًا ويزيل من كان منه حيا محمد على ما قدمته إلى وعلى درجاتي وارتفاعي ونجاحي.

اللهم يا جامع الناس إلى يومٍ لا ريب فيه رد إلى حاجتي وأنت أرحم الراحمين، اللهم افتح علينا بسيدنا محمد ما أُغلِق علينا.

اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامًا تامًّا على سيّدنا محمّد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.

دعاء قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة وبعدها

اللهمّ إنّي اسألك فهم النبيّين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهمّ اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير.

اللهم اجعل ما اخشاه بردا وسلاما علي كما جعلت النار بردا وسلاما على سيدنا إبراهيم.

لا إله إلا أنت سبحانك يا رب إني كنت من الظالمين.

اللهم وفقني إلى ما تحبه ليه وترضاه في دنياي وآخرتي.

اللهم أرزقني النجاح والفلاح والتوفيق في قادم الأيام.

اللهم هيئ لي من أمري رشدًا وأسعدني بما ينتظره قلبي.

اللهم إني خائف فطمأنني اللهم إني قلقني فبشرني.

اللهم بشرني بالنجاح والفلاح كما بشرت سيدنا يعقوب بابنه يوسف.

اللهم صلي وسلم على نبينا محمد صلاة وسلام تنفرج بها الكرب وتنحل بها العقد وتنال بها الرغائب وتقضى بها الحوائج يا رب العالمين.

اللهم اقض لي حاجتي فإنه لا يعجزك شيء.

اللهم بشرني بما يسعدني وفرحني بما أنتظره.

اللّهم إنّا نسألك التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضى والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء الإجابــة، اللّهم ارزقنا نورًا في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمل.

اللهم اجعل شبابنا عبرة وقدوة للخير، اللهم قوي إيماننا وإيماننا قوي عملنا، وعملنا زد من نجاحاتنا.

اللهم ارزقنا نجاحا في كل أمر …ونيلا لكل مقصد وارزقنا القمة في درجات العلم.

اللهم أغدق بكرمك علينا بكل نجاح وكل صلاح وكل فلاح واجعلنا من الصابرين في كل ابتلاء والصامدين لكل عداء، اللهم اجعل امتحانات المسلمين تتوج بالفوز بعد كل عناء.

رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

يا رب نجحني ووفقني لكل خير في حياتي المستقبلية.

اللهم افتح لي أبواب حكمتك، وانشر على رحمتك واكتب لي النجاح والتفوق.

اللهم وفقني إلى ما تحبه ليه وترضاه في دنياي وآخرتي.

دعاء قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة

- اللهم أرزقني النجاح والفلاح والتوفيق في قادم الأيام.

- اللهم هيئ لي من أمري رشدًا وأسعدني بما ينتظره قلبي.

- اللهم إني خائف فطمأنني اللهم إني قلقني فبشرني.

- اللهم بشرني بالنجاح والفلاح كما بشرت سيدنا يعقوب بابنه يوسف.

- اللهم صلي وسلم على نبينا محمد صلاة وسلام تنفرج بها الكرب وتنحل بها العقد وتنال بها الرغائب وتقضى بها الحوائج يا رب العالمين.

- اللهم اقض لي حاجتي فإنه لا يعجزك شيء.

- اللهم بشرني بما يسعدني وفرحني بما أنتظره.

- اللّهم إنّا نسألك التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضى والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء الإجابــة، اللّهم ارزقنا نورًا في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمل.

- اللهم اجعل شبابنا عبرة وقدوة للخير، اللهم قوي إيماننا وإيماننا قوي عملنا، وعملنا زد من نجاحاتنا.

- اللهم ارزقنا نجاحا في كل أمر …ونيلا لكل مقصد وارزقنا القمة في درجات العلم.

- اللهم أغدق بكرمك علينا بكل نجاح وكل صلاح وكل فلاح واجعلنا من الصابرين في كل ابتلاء والصامدين لكل عداء، اللهم اجعل امتحانات المسلمين تتوج بالفوز بعد كل عناء.

- رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

- يا رب نجحني ووفقني لكل خير في حياتي المستقبلية.

- اللهم افتح لي أبواب حكمتك، وانشر على رحمتك واكتب لي النجاح والتفوق.

-اللهم وفق طلاب الثانوية العامة واكتب لهم النجاح والفلاح.

- اللهم عوضهم خيرا واجعل آخر صبرهم رضا وجبر.

- اللهم سهل لطلاب الثانوية العامة أمورهم وفر أعينهم بالمجموع العالي يا رب.

- يا رب اجعل طلاب الثانوية العامة يبكون فرحا ولا تجعلهم مقهورين يا أرحم الراحمين.

- اللهم يسر ولا تعسر، اللهم طمأن واجبر وادخل فرحتك على قلوبهم.

- اللهم حقق أمانيهم وطموحاتهم واجعلهم أسعد خلقك شباب بار بالأهل وحافظ للبلد.

- اللهم إن نعمك كثيرة علينا لا نحصيها ولا نحصي ثناء عليك ولا نقدر وأنت سبحانك قادر على نجاحهم ومرضاة قلوبهم.

- الحمد لله رب العالمين خالق اللوح وخالق القلم وخلق الخلق من عدم ودبر الأجل والأرزاق وحكم بالعدل وجعل الليل والنهار الحمد لله فهو يحب من دعا خفيًا ويزيل من كان منه حيا محمد على ما قدمته إلى وعلى درجاتي وارتفاعي ونجاحي.