قفزا من الطابق الثالث.. إصابة سيدة وشقيقها خلال حريق شقة بالجيزة

أصيبت ربة منزل وشقيقها في حريق نشب بشقتهما بسبب ماس كهربائي، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد أحمد الوليلي، مفتش مباحث الطالبية بالجيزة، يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بنشوب حريق في شقة بالطابق الثالث.

وأمر اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، المقدم محمد نجيب، رئيس المباحث، بالانتقال إلى موقع الحادث.

وبالفحص تبين أن ماس كهربائي من شاشة التلفزيون، أدى إلى احتراق الصالة بأكملها، وإصابة ربة منزل بكسور وكدمات متفرقة أثناء هروبها وقفزها من الشرفة بالطابق الثالث، وإصابة شقيقها، طالب، 17 سنة، باختناق.

تم نقلهما إلى مستشفى الهرم التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.