ميتسوبيشي اكليبس تظهر بشكل رقمي لأول مرة

ظهرت سيارة ميتسوبيشي اكليبس الجديدة علي الأنترنت من خلال مجموعة من الصور الرقمية، وتنتمي سيارة ميتسوبيشي اكليبس الي فئة السيارات الكوبيه ذات البابين، وتم الكشف أيضا عن نسخة سبايدر من ميتسوبيشي التي تم صناعتها من عام 1989 حتي عام 2011 وانتج منها 906 سيارة فقط .

صور تخيلية لسيارة ميتسوبيشي اكليبس الكوبيه

ظهرت ميتسوبشي اكليبس بـ 4 أجيال :

صور تخيلية لسيارة ميتسوبيشي اكليبس الكوبيه

حيث ظهر الجيل الأول من سنة 1989 حتى 1994، والجيل الثاني من سنة 1994 حتى 1999 ، والجيل الثالث من سنة 1999 حتى 2005 ، والجيل الرابع من سنة 2005 حتى 2011 .

وتعمل الشركة اليابانية الآن علي إنتاج سيارة اكليبس كروس من فئة السيارات التي SUV ، وتختلف كليا عن السيارة الكوبيه، التي ننتظر عودتها الي الأسواق.

صور تخيلية لسيارة ميتسوبيشي اكليبس الكوبيه

تم تصميم سيارة ميتسوبيشي اكليبس من قبل المصمم Andrey Sulemin ، ضمن مجموعة من الصور التخيلية التي قام برسمها الفنان Andrey Sulemin



تم تقديم هذه الصور الرقمية من قبل مصمم السيارات المستقل Andrey Sulemin ضمن مشروع صور رقمية تخيلية . وهي تمثل الجيل الخامس من ميتسوبيشي اكليبس الجديدة .

صور تخيلية لسيارة ميتسوبيشي اكليبس الكوبيه

ستسمد سيارة ميتسوبيشي اكليبس قوتها من محرك يعمل بقوة دفع العجلات الخلفية، وستنافس سيارات مثل " تويوتا جي ار، وسوبران ونيسان زد ، وستظهر اكليبس الجديدة بـ مصابيح LED فائقة النحافة، ومصابيح خلفية ممتدة على عرض السيارة .

صور تخيلية لسيارة ميتسوبيشي اكليبس الكوبيه

تأتي اكليبس الجديدة بـ جنوط مصنوعة من السبائك المطلية باللون الأبيض، وجناح خلفي كبير بارز للأعلى، ويفتقد ذلك التصميم الشبك الأمامي، ولا يوجد بها أنابيب عادم خلفية.