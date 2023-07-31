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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسي يوجه بإنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضي الدولة وسرعة إجراءات التقنين

صدى البلد

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الإثنين، بكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، بأن الاجتماع تناول عرض الموقف التنفيذي لتقنين واسترداد أراضي الدولة بمختلف محافظات الجمهورية، بما في ذلك حالات التصالح، حيث تم استعراض نتائج الجهود الجارية للحفاظ على حقوق الدولة والشعب وحماية الأراضي الزراعية. 

ووجه الرئيس في هذا الشأن بمواصلة المتابعة لجهود تقنين أوضاع المواطنين، وإنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضي الدولة. 

وشدد على ضرورة منع المزيد من التعديات بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين، بما يحقق مصالح المواطنين والمصلحة العامة.

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