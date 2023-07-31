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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير الخارجية العراقي: بلادنا منفتحة على الاستثمارات الخليجية

صدى البلد

أكد فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، اليوم الإثنين، أن بلاده مفتوحة أمام الشركات الخليجية.

وقال "حسين" في مؤتمر صحفي مشترك مع جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، ونقلته "القاهرة الإخبارية": "أبواب العراق مفتوحة أمام الشركات الخليجية، والسياسة العراقية الخارجية قائمة على تطوير العلاقات"، حسب وكالة الأنباء العراقية.

وأضاف أن "العلاقات بين العراق ودول التعاون الخليجي متينة وقوية"، مؤكدًا أن "الربط الكهربائي مع الخليج والسعودية كان محورًا أساسيًا من بين النقاش".

وأوضح "أننا نشجع دخول الشركات الخليجية للعراق، والحكومة الحالية تعمل على تنويع الاقتصاد وتقديم الخدمات، ولديها خطة واضحة في استثمار الغاز".

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