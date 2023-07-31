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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ربع أوائل الثانوية العامة من القاهرة.. محافظ العاصمة يفاجئ الطلاب

اللواء خالد عبد العال
اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة

أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اتصالًا هاتفيًا بأوائل الثانوية العامة من محافظة القاهرة الذين حصدوا ٢٥% من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى الشعب الثلاث حيث هنأهم بالتفوق متمنياً لهم مزيد من التقدم والنجاح.

وأكد محافظ القاهرة على سعادته بتصدر القاهرة المركز الأول بأكبر عدد من الطلاب المتفوقين بعد حصد أبنائها  تسعة من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية من بين ٣٦ طالب وطالبة ، مشيرًا إلى أن الطلاب الأوائل مصدر فخر للمحافظة متمنيًا لهم مزيد من التفوق فى حياتهم الجامعية والعملية  .
وثمن محافظ القاهرة جهد أولياء الأمور من أجل توفير سبل التفوق ليصلوا بأبنائهم لهذا المستوى العلمي المتميز ، كما أثنى على جميع العاملين المشاركين في امتحانات الشهادة الثانوية العامة .
والطلاب التسعة الحاصلين على  مراكز بين أوائل الجمهورية هم على عامر صلاح الدين بالشعبة الأدبية دمج من مدرسة أمون الخاصة بإدارة الزيتون التعليميه،  و٣ طلاب بشعبة الرياضيات هم محمود أحمد رزق أحمد من مدرسة المتفوقين الثانوية بنين بإدارة عين شمس التعليمية ، وأروى حسام مدحت محمد من مدرسة كلية رمسيس الثانوية  بنات بإدارة الوايلى التعليمية ، ومرقس شنوده محارب راغب من مدرسة طبرى الحجاز الثانوية العسكرية بإدارة النزهة التعليمية ، وبالشعبية العلمية الطالبة ياسمين شريف حسنى عبد القادر من مدرسة الشروق الخاصة بإدارة المعادى التعليمية ، و٤ طلاب 
بالشعبة الأدبية من بينهم ٣ طلاب  بإدارة القاهرة الجديدة التعليمية عمرو خالد ناصر عفيفي من مدرسة قيتباى الخاصة لغات ، وعز الدين أحمد العوضى من مدرسة البطل الشهيد محمد وحيد ، عائشة هانى محمد فتحى من مدرسة المصرية للغات ، وبإدارة البساتين التعليمية سيف علاء الدين محمد صبحى من مدرسة أمجاد الخاصة .

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