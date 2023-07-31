عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان " ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني.. لقاءات ثنائية لا تتوقف بين القيادتين المصرية والفلسطينية".

وذكر التقرير، أن قمم ثلاثية ومتعددة الأطراف ومؤتمرات دولية وعالمية تُعقد حول فلسطين، تحضرها مصر جميعا بقوة داعمة ومساندة للشعب الفلسطيني ومدافعة عن حقوقه المشروعة.

وفي اللقاءات الثنائية بين الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس، تشدد القاهرة دوما على ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وتكاتف الجهود لإيجاد أفق سياسي حقيقي يعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

قمم ثلاثية عُقدت أوائل العام الجاري ضمت إلى جانب الرئيس السيسي والرئيس أبو مازن العاهلَ الأردنيَ الملك عبدالله الثاني، وخلالها حذرت مصرُ من خطورةِ استمرار غياب الأفق السياسي وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وشددت على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

