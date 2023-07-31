كفر الشيخ .. انطلاق المسابقة الثقافية فى دورى المعلومات للنشء بمراكز شباب قلين

نظمت إدارة شباب قلين المسابقة الثقافية فى دورى المعلومات بمركز شباب مدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ، بمشاركة أعضاء مراكز الشباب التابعة للإدارة، ضمن خطة نشاط إدارة تنمية النشء بالمديرية و تقدمها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مثل هذه المسابقات الثقافية تهدف إلى تشجيع التنافس الثقافي والمعرفي وتشجيع البحث والاطلاع والحث على القراءة وبث روح النشاط والتعاون لدى الطلائع، وتعد من أبرز الأنشطة الثقافية التي تسهم في إثارة الاهتمام بمتابعة الأمور الثقافية وتتبع معلومات محددة للوصول إلى أجوبتها وتحقيق الفوز على المنافسين.

تجرى المسابقة الثقافية فى دورى المعلومات بمراكز شباب قلين بإشراف جيهان حنفى رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء و مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب و متابعة تنفيذ لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية و محمود الدوح مدير إدارة شباب قلين ، وفرق العمل بالإدارة ومراكز الشباب.