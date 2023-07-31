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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة.. البرلمان المجري يفشل في المصادقة على انضمام السويد لحلف الناتو

البرلمان المجري يفشل
البرلمان المجري يفشل في المصادقة على انضمام السويد للناتو

قاطع حزب فيدس المجري الحاكم جلسة البرلمان، اليوم الاثنين، والتي أسفرت عن فشل التصويت للمصادقة على عضوية السويد في حلف الناتو بسبب ضعف الحضور.

في حين صوتت الأغلبية الساحقة من نواب المعارضة الذين حضروا الجلسة الاستثنائية على قبول الدولة الاسكندنافية في الكتلة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة، لم يحضر المشرعون من الحزب الحاكم، الذي يتمتع بأغلبية الثلثين في المجلس، وفقًا لوسائل الإعلام المجرية.

وهناك عضوان فقط من أعضاء حلف الناتو المكون من 31 دولة - المجر وتركيا - لم يصادقا بعد على قوانينهما الوطنية بشأن عضوية السويد، ولن يتم الانتهاء من عملية الانضمام حتى تقوم جميع الدول بذلك.

اقترحت بعض وسائل الإعلام المجرية أن حزب رئيس الوزراء، فيكتور أوربان، أراد تأجيل التصويت حتى سبتمبر، عندما يعود المجلس التشريعي من العطلة.

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ومن المتوقع أن توافق تركيا على العضوية السويدية في الخريف أيضًا، على الرغم من أن موقف أنقرة بشأن هذه القضية حتى الآن كان زئبقيًا.

حزب فيدس المجري المجر حلف الناتو السويد

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