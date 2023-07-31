مدبولي: الدولة تعمل على توفير كل سبل الدعم والمساندة لأبنائها في الخارج

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الكلمة الافتتاحية، بمؤتمر المصريين في الخارج في نسخته الرابعة، قائلا إن" الدولة تعمل على توفير كل سبل الدعم والمساندة لأبنائها في الخارج.

وأوضح مدبولي خلال الكلمة المذاعة عبر قناة اكسترا نيوز:"تحرص القيادة السياسية والحكومة المصرية على التأكيد الدائم بأن أبناء مصر بالخارج هم جزء أصيل من نسيج المجتمع المصري.

وأضاف:" المصريون بالخارج هم المحتفظون بأصالتهم لدعم الدولة المصرية في كافة المواقف وتعمل الدولة على حل أي مشاكل تواجههم سواء بدولة الإقامة أو بأرض الوطن".