عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. الأهلي يشوق جماهير لصفقة جديدة

صدى البلد

نشر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة سارة لجماهير الأهلي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب شوبير : 🚨🚨 الحساب الرسمي للنادي الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة جديدة. 🦅✍️

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن موافقة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي مارسيل كولر على رحيل اللاعب الجزائري أحمد قندوسي أو التونسي محمد الضاوي كريستو خلال الموسم المقبل.

 

و كتب أحمد حسن، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: خاص.. كولر يبدي مرونة في رحيل قندوسي أو كريستو في الموسم المقبل بشرط الإعارة فقط.

 

على جانب أخر كشف مصدر في النادي الأهلي، عن موعد تسديد محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي لغرامة الزمالك .

 

وأكد مصدر بالأهلي ، أن غرامة كهربا سيتم دفعها خلال ساعات إلى الزمالك بشكل نهائي وسيتم إنهاء هذا الملف.

 

 

- الأهلي صفقات الأهلي النادي الأهلي جماهير الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد

يبدأ الثلاثاء 12 ظهرا.. جدول قطع الكهرباء بالمحافظات ومواعيد غلق المحلات والكافيهات

ظهور صادم لـ حسن يوسف وشمس البارودى فى جنازة ابنهما.. صور

برقم الجلوس .. نتيجة الثانوية العامة 2023 الآن على صدى البلد

بالدرجات .. الكليات المتاحة لطلاب علمي وأدبي في تنسيق الجامعات 2023

رسميا.. ننشر مواعيد انقطاع الكهرباء في جميع محافظات الجمهورية

هتلحق كليات القمة ولا لأ؟ اِعرف الحدود الدنيا لـ تنسيق الجامعات 2023

نجم منتخب مصر السابق يفتح النار على معلق مباراة الزمالك والشباب.. لهذا السبب

ترشيحاتنا

اختتام دورة تدريبية لمستشاري النيابة الإدارية عن الإنفاذ الوطني لحقوق ذوي الإعاقة|صور

نظام جديد..أول حديث للسفير الإيراني لدى السعودية بعد التقارب بين طهران والرياض

مفاجأة.. الأهلي يشوق جماهير لصفقة جديدة

خسائر كبيرة.. الجيش الأوكراني يقصف روسيا

دمر البلاد.. ذعر في أوكرانيا بسبب قرارات زيلينسكي الكارثية

ليس صلاح.. ليفربول يكشف قائده للموسم الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير تكاليف.. طريقة تحضير كب كيك الفانيليا

لمدة ساعة ونصف.. تمساح يهاجم سيدة في إندونيسيا ومصيرها مفاجئ.. شاهد

مخاطر كثيرة.. قلة النوم يصيب الجسم بهذه الأمراض

مشهد مروع.. طائرة تتحطم على شاطىء مزدحم بالمصطافين في أمريكا

فيديو

ضربني في العمرة .. سبب انفصال البلوجر أحلام عن زوجها أحمد العجمي للمرة الثانية

 المطرب المحجب ..أغرب إطلالات مروان بابلو واعتزاله وعودته للغناء مرة ثانية

سعر المادة وموعد التقديم .. خطوات ورابط تظلمات الثانوية العامة 2023

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة .. موعد تنسيق المرحلة الاولى 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ