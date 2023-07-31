مفاجأة.. الأهلي يشوق جماهير لصفقة جديدة

نشر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة سارة لجماهير الأهلي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب شوبير : 🚨🚨 الحساب الرسمي للنادي الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة جديدة. 🦅✍️

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن موافقة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي مارسيل كولر على رحيل اللاعب الجزائري أحمد قندوسي أو التونسي محمد الضاوي كريستو خلال الموسم المقبل.

و كتب أحمد حسن، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: خاص.. كولر يبدي مرونة في رحيل قندوسي أو كريستو في الموسم المقبل بشرط الإعارة فقط.

على جانب أخر كشف مصدر في النادي الأهلي، عن موعد تسديد محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي لغرامة الزمالك .

وأكد مصدر بالأهلي ، أن غرامة كهربا سيتم دفعها خلال ساعات إلى الزمالك بشكل نهائي وسيتم إنهاء هذا الملف.