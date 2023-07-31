عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يؤيد مقترح استغلال مباني الوزارات فندقيا: يدعم زيادة عدد الغرف السياحية

النائب احمد ادريس
النائب احمد ادريس عضو مجلس النواب

قال النائب أحمد ادريس، عضو لجنة السياحة والآثار بمجلس النواب، إن القطاع السياحى من أهم القطاعات التي تأثرت بجائحة كورونا عليه بالسلب، وكاد أن يخرج منه عدد من المستثمرين لولا جهود الدولة والإجراءات التي اتخذتها لإنعاشه مجددا.

زيادة أعداد الغرف السياحية

وأكد “إدريس” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن اقتراح اتحاد الغرف السياحية بشأن استغلال المباني الحكومية بوسط القاهرة فندقيا، هي فكرة ممتازة نحتاج إلي تطبيقها حيث تسهم في زيادة الطاقة الفندقية ومضاعفة أعداد الغرف السياحية وهذا من أهم المتطلبات التي يحتاج إليها القطاع السياحى في الفترة الراهنة.

وأوضح النائب الدولة لديها خطة طموحة في رؤيتها لمصر 2030 وهى الوصول إلي 30 مليون سائح وهذا لن يتحقق بسوى العديد من الإجراءات أهمها العمل علي زيادة المنشأت الفندقية، لذا لابد من دراسة العدد اللازم لذلك.

وأشار عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إلي أن فكرة تحويل مبانى الوزارات لمنشأت فندقية، بالطبع ستسهم في تحقيق قيمة مضافة كبري لمنطقة وسط البلد مما يعمل على نمو السياحة التاريخية والدينية خاصة وأن القاهرة تمتلك الكثير من المعالم الإسلامية والقبطية، قائلا “ لذا اتمنى اتخاذا هذا المقترح علي محمل الجد”.

ونوه عضو مجلس النواب، إلي أهمية إعادة تخطيط منطقة وسط البلد بشكل سياحى متميز يسهم في تمتع السائح بكافة معالمها بكل يسر دون عناء.

وعن فكرة إعداد مبادرة تمويلية جديدة خاصة بالقطاع السياحي، أكد البرلمانى، علي إحتياج المستثمرين إليها ولرفع كفاءة هذا القطاع، مطالبا الحكومة بإسناد أي مبادرة تخص القطاع سواء إقراض أو تمويل للبنك المركزى.

عيسى يستعرض إنجازات وزارة السياحة والآثار في ملتقى مهم بـ العاصمة الإدارية

أفضل من تركيا.. أستاذ أمراض جلدية: السياحة العلاجية كنز في مصر.. فيديو

وأكد الاتحاد المصري للغرف، أن الفترة المقبلة سوف تشهد تحركات جماعية مكثفة لتحقيق الهدف الأهم، وهو الوصول بمعدل زيارات السائحين الوافدين إلى مصر لـ 30 مليون سائح، و30 مليار دولار دخل سياحي؛ استغلالا للدعم والاهتمام الحكومي الكبير بصناعة السياحة، وحل مشاكلها وتمهيد الطريق لتطورها ونموها.

وأوضح الاتحاد، أن الاجتماع الأخير الذي عقده رئيس الوزراء بعدد من المستثمرين السياحيين، أكد على هذا الاهتمام الحكومي غير المسبوق بالسياحة، كما شهد طرح رؤى وأفكار مميزة لدفع عجلة الاستثمار السياحي.

جاء ذلك في اللقاء الصحفي الذي عقده مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحي برئاسة أحمد الوصيف بمقر الاتحاد وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء الغرف السياحية.

وأكد أحمد الوصيف، خلال اللقاء، أن الاتحاد قام بتشكيل لجنة من كبار المستثمرين السياحيين لطرح رؤى موحدة حول تنفيذ الأفكار التي تم طرحها خلال اجتماع رئيس الوزراء، وبما يسهم في زيادة تدفق السائحين ومضاعفة أعداد الغرف الفندقية. 

وأضاف “الوصيف”، أن أهم ما سوف تناقشه تلك اللجنة ووضع أفكار لتنفيذه العمل على خلق شراكة مع الدولة بالتنسيق والتشاور مع الصندوق السيادي، وكذلك طرح رؤي مختلفة لاستغلال المنطقة الحكومية بوسط القاهرة واستغلالها لزيادة الطاقة الفندقية بالقاهرة، وكذلك استغلال المزايا السياحية الكبرى بمنطقة العلمين الجديد وتحويلها إلى واحدة من أكبر مناطق الجذب السياحي بمصر. 

 

 

السياحة إتحاد الغرف السياحية مجلس النواب المنشآت الفندقية مبادرة المستثمرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد

يبدأ الثلاثاء 12 ظهرا.. جدول قطع الكهرباء بالمحافظات ومواعيد غلق المحلات والكافيهات

ظهور صادم لـ حسن يوسف وشمس البارودى فى جنازة ابنهما.. صور

مفاجأة.. الأهلي يشوق جماهير لصفقة جديدة

المتحدث باسم التعليم العالي يكشف موعد تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

برقم الجلوس .. نتيجة الثانوية العامة 2023 الآن على صدى البلد

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة.. مفاجأة بشأن الحد الأدنى للقبول بالجامعات |فيديو

بالدرجات .. الكليات المتاحة لطلاب علمي وأدبي في تنسيق الجامعات 2023

موضوعات متعلقة

انفوجراف .. الحكومة تُسطِّر تاريخًا جديدًا لمستقبل السياحة

هل تتبدّل الخريطة العالمية؟.. هكذا ساهمت جزر الكناري والحرارة في تغيير وجهة السياحة لمصر والمغرب

ترشيحاتنا

أول تعليق من رضا سليم بعد انضمامه للأهلي رسميا

أحمد موسى: شحنات المازوت وصلت لدعم محطات الكهرباء.. والوضع سيتحسن.. فيديو

بشأن حرق المصحف.. البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

تصل لـ 5 سنوات حبسا.. عقوبات التحرش الجديدة في المواصلات العامة|تفاصيل

جنة الرضوان.. أحد علماء الأزهر يبشر حسن يوسف وزوجته بمصير نجلهما

الأمريكيون يعترفون بإخفاء بايدن لتورطه في فضائح نجله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. خطأ يتسبب في إطلاق 9 ثيران وراء عشرات الأشخاص بإسبانيا

من غير تكاليف.. طريقة تحضير كب كيك الفانيليا

لمدة ساعة ونصف.. تمساح يهاجم سيدة في إندونيسيا ومصيرها مفاجئ.. شاهد

مخاطر كثيرة.. قلة النوم يصيب الجسم بهذه الأمراض

فيديو

أنا غير محمد يا أونكل.. هكذا خدع مروان الشوربجي اتحاد الاسكواش وهذه رسالته الأخيرة

موقفك من كليات القمة.. بالأرقام الحد الأدنى لتنسيق الجامعات 2023

إعادة تصحيح بعض الأوراق.. أرقام مفاجئة عن نتيجة الثانوية

ضربني في العمرة .. سبب انفصال البلوجر أحلام عن زوجها أحمد العجمي للمرة الثانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ