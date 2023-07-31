برلماني يؤيد مقترح استغلال مباني الوزارات فندقيا: يدعم زيادة عدد الغرف السياحية

قال النائب أحمد ادريس، عضو لجنة السياحة والآثار بمجلس النواب، إن القطاع السياحى من أهم القطاعات التي تأثرت بجائحة كورونا عليه بالسلب، وكاد أن يخرج منه عدد من المستثمرين لولا جهود الدولة والإجراءات التي اتخذتها لإنعاشه مجددا.

زيادة أعداد الغرف السياحية

وأكد “إدريس” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن اقتراح اتحاد الغرف السياحية بشأن استغلال المباني الحكومية بوسط القاهرة فندقيا، هي فكرة ممتازة نحتاج إلي تطبيقها حيث تسهم في زيادة الطاقة الفندقية ومضاعفة أعداد الغرف السياحية وهذا من أهم المتطلبات التي يحتاج إليها القطاع السياحى في الفترة الراهنة.

وأوضح النائب الدولة لديها خطة طموحة في رؤيتها لمصر 2030 وهى الوصول إلي 30 مليون سائح وهذا لن يتحقق بسوى العديد من الإجراءات أهمها العمل علي زيادة المنشأت الفندقية، لذا لابد من دراسة العدد اللازم لذلك.

وأشار عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إلي أن فكرة تحويل مبانى الوزارات لمنشأت فندقية، بالطبع ستسهم في تحقيق قيمة مضافة كبري لمنطقة وسط البلد مما يعمل على نمو السياحة التاريخية والدينية خاصة وأن القاهرة تمتلك الكثير من المعالم الإسلامية والقبطية، قائلا “ لذا اتمنى اتخاذا هذا المقترح علي محمل الجد”.

ونوه عضو مجلس النواب، إلي أهمية إعادة تخطيط منطقة وسط البلد بشكل سياحى متميز يسهم في تمتع السائح بكافة معالمها بكل يسر دون عناء.

وعن فكرة إعداد مبادرة تمويلية جديدة خاصة بالقطاع السياحي، أكد البرلمانى، علي إحتياج المستثمرين إليها ولرفع كفاءة هذا القطاع، مطالبا الحكومة بإسناد أي مبادرة تخص القطاع سواء إقراض أو تمويل للبنك المركزى.

وأكد الاتحاد المصري للغرف، أن الفترة المقبلة سوف تشهد تحركات جماعية مكثفة لتحقيق الهدف الأهم، وهو الوصول بمعدل زيارات السائحين الوافدين إلى مصر لـ 30 مليون سائح، و30 مليار دولار دخل سياحي؛ استغلالا للدعم والاهتمام الحكومي الكبير بصناعة السياحة، وحل مشاكلها وتمهيد الطريق لتطورها ونموها.

وأوضح الاتحاد، أن الاجتماع الأخير الذي عقده رئيس الوزراء بعدد من المستثمرين السياحيين، أكد على هذا الاهتمام الحكومي غير المسبوق بالسياحة، كما شهد طرح رؤى وأفكار مميزة لدفع عجلة الاستثمار السياحي.

جاء ذلك في اللقاء الصحفي الذي عقده مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحي برئاسة أحمد الوصيف بمقر الاتحاد وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء الغرف السياحية.

وأكد أحمد الوصيف، خلال اللقاء، أن الاتحاد قام بتشكيل لجنة من كبار المستثمرين السياحيين لطرح رؤى موحدة حول تنفيذ الأفكار التي تم طرحها خلال اجتماع رئيس الوزراء، وبما يسهم في زيادة تدفق السائحين ومضاعفة أعداد الغرف الفندقية.

وأضاف “الوصيف”، أن أهم ما سوف تناقشه تلك اللجنة ووضع أفكار لتنفيذه العمل على خلق شراكة مع الدولة بالتنسيق والتشاور مع الصندوق السيادي، وكذلك طرح رؤي مختلفة لاستغلال المنطقة الحكومية بوسط القاهرة واستغلالها لزيادة الطاقة الفندقية بالقاهرة، وكذلك استغلال المزايا السياحية الكبرى بمنطقة العلمين الجديد وتحويلها إلى واحدة من أكبر مناطق الجذب السياحي بمصر.