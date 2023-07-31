أحمد موسى ينفعل: احترموا الناس.. وعيب الهجوم على المحترم الدكتور مدبولى

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة لمنتقدي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قائلا: " لا يحتاج لـ تنظير".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الدكتور مصطفى مدبولي رجل محترم وفاضل ويعمل على مدار الساعة"، لافتا: "عيب يكون هناك هجوم شخصي على هذا الرجل".

وتابع: "أنا أتحدث عن رئيس وزراء مصر وأدار مرحلة من أصعب الأوقات التي تمر بها البلد"، موضحا: "الدكتور مصطفى مدبولي رجل محترم ويعمل من أجل الوطن".

واسترسل: "رئيس الوزراء أدار أزمة الكهرباء بكفاءة عالية، وكان له دور في تجاوز الأزمات الاقتصادية بهدوء وحكمة، ويتحدث دائما مع الرئيس العام بشفافية، ولا يختفي وقت الأزمات".

وأكد: "الدكتور مصطفى مدبولي شرح للشعل المصري كيفية إدارة أزمة الكهرباء والتعامل معها، مشددا: "من غير اللائق الهجوم على رئيس الوزراء بهذه الطريقة المسيئة".

وانفعل أحمد موسى، على الهواء بسبب انتقاد رئيس الوزراء، قائلا: "احترموا الناس.. وعيب الهجوم على المحترم الدكتور مدبولى".