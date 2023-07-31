عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية تشهد أكبر احتفالية لشباب مصر

صدى البلد

نفذت وزارة الشباب والرياضة وشركة العاصمة الادارية احتفالية "شباب مصر" بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بالعاصمة  الإدارية الجديدة وسط حضور أكثر من 5000 شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية.

اقيمت الاحتفالية بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضمنت عرضاً تقديمياً حول إنجازات وزارة الشباب والرياضة ومداخلات للعديد من الكيانات الشبابية للحديث فى صورة تعقيبات حول مجموعة من القضايا والمجهودات المبذولة من قبل الدولة المصرية.

كما تضمنت الاحتفالية مجموعة من الفقرات الاستعراضية والفنية والرياضية بمشاركة الفنان محمود العسيلي.

في بداية كلمته بعث وزير الشباب والرياضة تحية خاصة لشباب مصر والحاضرين في احتفالية شباب مصر، كما رحب بالمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

قال الدكتور أشرف صبحى :"أن الاحتفالية تعد واحدة من أكبر التجمعات الشبابية التى تحتضنها العاصمة الإدارية الجديدة، ليشهدوا حجم الإنجاز الكبير المُحقق بالعاصمة الإدارية الجديدة كواحد من المشروعات القومية الكبرى التى تشهدها مصر".

مضيفا ومؤكدا على تشجيع الشباب للمشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، مشيرا إن شباب مصر اليوم مدعوم وبقوة من القيادة السياسية تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد صبحي حرص وزارة الشباب و الرياضة على إقامة الاحتفالية في هذا المكان المستقبلي وهو ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى تبين للجميع ما وصلت له الدولة المصرية الجديدة من تقدم وتطور تحت قيادة القائد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار وزير الشباب والرياضة أن العاصمة الإدارية تعد من أكبر المشروعات التنموية التي تقوم بها مصر حاليا، حيث تشهد الدولة طفرة في التطوير السكني والعقاري جنبا إلى جانب مع تطوير الرياضة والنهوض بها في العديد من الجوانب.

وأضاف وزير الرياضة أن الشباب المصري قبل التحدي لذاته وشارك في مسيرة الجمهورية الجديدة معبرين طوال الوقت عن مدى دعمهم للقيادة السياسية في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة المصرية، مؤكدا ان اليوم هو بداية حلم يتحقق بالأمل والعمل.

وخلال الحفل أطلق وزير الشباب والرياضة شارة البدء في مبادرة "صيف شبابنا" موضحاً أن الهدف من المبادرة هو تشجيع الشباب على المشاركة في الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية خلال فصل الصيف، وتعزيز دور الشباب في بناء مستقبل مصر.

وأضاف الوزير أن مبادرة "صيف شبابنا" تأتي في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة صحية وآمنة للشباب لممارسة الرياضة والأنشطة بمختلف المؤسسات والهيئات الشبابية التابعة للوزارة  خلال فصل الصيف، وتحفيزهم على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.
فيما قال المهندس خالد عباس ان شركة العاصمة وافقت على الفور على طلب وزير الشباب والرياضة باقامة الاحتفالية بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى سوف تشاهدون مراحل الانجازات والعمل التي تمت منذ البدء فى تنفيذ واقامة العاصمة الإدارية الجديدة .

فيما تقدم المهندس خالد عباس رئيس مجلس ادارة شركة العاصمة الادارية بالشكر والتقدير للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على اعطاء الفرصة لشركة العاصمة الادارية في المشاركة في مثل هذا الحدث المتميز من أجل الشباب المصري، والمشاركة في احتفالية شباب مصر.

مشيرا الي العاصمة الإدارية والتي تستضيف الاحتفالية هو للشباب وهو المستقبل لمصر طبقا لرؤية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ويأتى تجمع المشاركين فى الاحتفالية للتأكيد على مساندة ودعم شباب مصر لحجم المجهودات الكبيرة التى تشهدها البلاد فى جميع الأنحاء، وفى رسالة تؤكد حرص شباب مصر على مواصلة البناء والتنمية التى تتحقق على أرض الواقع على مختلف الأصعدة برؤية حكيمة للقيادة السياسية.

شارك في الاحتفالية البطلة الاولمبية جيانا فاروق بطلة الكاراتيه، كابتن منتخب مصر لقدم القدم للسيدات كابتن فايزة حيدر، وبطل رفع الاثقال البارالمبي شريف عثمان وعدد من اعضاء مجلس النواب والشيوخ بالاضافة الى تنسيقية شباب الاحزاب.

و تأتي هذه الاحتفالية ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الوزارة لتعزيز دور الشباب في المجتمع وتشجيعهم على المساهمة الفعالة في التنمية الشاملة، وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة في تنمية الشباب ودعمهم لتحقيق التنمية المستدامة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يبدأ الثلاثاء 12 ظهرا.. جدول قطع الكهرباء بالمحافظات ومواعيد غلق المحلات والكافيهات

بسبب الشماتة في وفاة نجل حسن يوسف..شقيقة وجدي العربي: مايستاهلش يكون أخويا

ظهور صادم لـ حسن يوسف وشمس البارودى فى جنازة ابنهما.. صور

جنة الرضوان.. أحد علماء الأزهر يبشر حسن يوسف وزوجته بمصير نجلهما

مفاجأة.. الأهلي يشوق جماهير لصفقة جديدة

بالدرجات .. الكليات المتاحة لطلاب علمي وأدبي في تنسيق الجامعات 2023

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة.. مفاجأة بشأن الحد الأدنى للقبول بالجامعات |فيديو

بيراميدز ينهي اتفاقه مع لاعب من العيار الثقيل.. تعرف عليه

ترشيحاتنا

أسامة حسن: الزمالك سيضم رمضان صبحي وعبدالله السعيد وناصر ماهر

يحلان أزمات الدولة الاقتصادية.. حكاية مشروعين تنفذهما روسيا على الأراضي المصرية

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن ركلة جزاء الشباب أمام الزمالك

توفير فرص الالتحاق بنظام التعليم لأبناء الجاليات المصرية بجميع دول العالم

بالأرقام.. الحكومة الفلسطينية تعلن رفع أسعار المحروقات بداية من أغسطس

كان بيعوم كويس جدا.. عفاف شعيب تعلق على وفاة ابن حسن يوسف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في الصباحية.. حياة عريس في خطر بعد تعرضه لهذا الموقف بـ أمريكا

أهمها الليمون وزيت الزيتون.. طريقة تطويل الأظافر بوصفات طبيعية

شاهد عشرات اللاجئين ينامون على أرصفة نيويورك.. ما القصة؟

شاهد.. خطأ يتسبب في إطلاق 9 ثيران وراء عشرات الأشخاص بإسبانيا

فيديو

اعتزل فى سن19 عاما.. مغامرات محمد رياض مع كرة القدم وسر ابتعاده وعلاقته بهادى خشبة

أنا غير محمد يا أونكل.. هكذا خدع مروان الشوربجي اتحاد الاسكواش وهذه رسالته الأخيرة

موقفك من كليات القمة.. بالأرقام الحد الأدنى لتنسيق الجامعات 2023

إعادة تصحيح بعض الأوراق.. أرقام مفاجئة عن نتيجة الثانوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ