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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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النساء يسقطن على السلالم أكثر من الرجال |دراسة

النساء يسقطن على
النساء يسقطن على السلالم أكثر من الرجال .. دراسة

هناك بعض الدراسات التي تشير إلى أن النساء يسقطن على السلالم بشكل أكثر من الرجال، وذلك بسبب عدة عوامل. ومن بين هذه العوامل وفقا لما نشره موقع هيلثي .

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1- الأحذية: قد تختار النساء أحذية عالية الكعب أو ذات أربطة أو رباط، وهذا يمكن أن يؤثر على توازنهن ويجعلهن أكثر عرضة للسقوط.

2- اللياقة البدنية: قد يكون لدى الرجال مستوى لياقة بدنية أفضل من النساء، وهذا يمكن أن يساعدهم على الحفاظ على التوازن وتجنب السقوط.

3- توزيع الوزن: يمكن أن يؤثر توزيع الوزن على الجسم على قدرة الشخص على الحفاظ على التوازن، وقد يكون لدى النساء توزيع الوزن على الجسم مختلفًا عن الرجال.

4- العوامل البيئية: مثل الإضاءة غير الكافية أو السلالم الزلقة أو الضيقة، وهذه العوامل يمكن أن تزيد من خطر السقوط على السلالم.

تشير دراسات أخرى إلى أن النساء الحوامل أو اللواتي يحملن أطفالهن أو الحقائب الثقيلة قد يكونون أكثر عرضة للسقوط على السلالم، ولذلك يجب توخي الحذر واتباع إجراءات السلامة المناسبة عند استخدام السلالم.

النساء اللياقة البدنية النساء الحوامل العوامل البيئية ​​​​​​​health السلالم

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