إزاي تعرف لو حد بيتجسس على حسابك في واتساب ؟

يوفر تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp عددا من الميزات الخاصة بالأمان للحفاظ على خصوصية بيانات المستخدمين مثل ميزات تسجيل الدخول مرة واحدة والمصادقة الثنائية وغيرها، ولكن يمكن لبعض المخترقين التجسس على حسابك والاطلاع على بياناتك وسرقتها.

وبحسب موقع Alphr فإن هناك عدد من الطرق أو العلامات التي تمكن المستخدمين من معرفة واكتشاف أي نشاط مشبوه على حسابهم على واتساب، ونعرض عددا منها فيما يلي :

قم بتسجيل الدخول إلى حساب واتساب



لفهم كيفية عمل أمان واتساب بشكل أفضل قم بتسجيل الدخول إلى حسابك، حيث يوفر واتساب طريقتين للوصول ؛ عبر الويب أو تطبيق واتساب على هواتف آيفون أو أندرويد.

افتح جلسة WhatsApp Web "واتساب ويب" على جهازك الكمبيوتر أو الهاتف من خلال النقر على أيقونة قائمة الحذف الرأسية في نافذة واتساب الرئيسية.

حدد واتساب ويب، وهذا يفتح الكاميرا الخاصة بك لاستخدامها في الخطوة التالية.

سيتم توجيهك لمسح رمز QR ضوئيًا ، والذي يمكنك الحصول عليه من خلال فتح واتساب ويب في متصفحك.

افتح واتساب ويب باستخدام متصفح على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.



امسح رمزQR ضوئيًا في نافذة المتصفح باستخدام كاميرا جهازك، ويجب أن تتطابق نافذة واتساب على هاتفك مع ما تراه في المتصفح ، مما يسمح لك بالدردشة والتفاعل كالمعتاد.

تحقق مما إذا كان شخص ما يستخدم حساب واتساب ويتجسس عليك

قد يكون من الصعب تحديد متطفل، إذا لم يتفاعل مع التطبيق، ومن المرجح أن يكون هذا السيناريو شخصًا يريد فقط التنصت على محادثاتك، لكن بعض المتسللين يريدون أيضًا الاستيلاء على حسابك، وبغض النظر عن النوايا، هناك بعض العلامات التحذيرية التي تشير إلى وجود شخص ما في حسابك.