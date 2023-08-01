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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إزاي تعرف لو حد بيتجسس على حسابك في واتساب ؟

تطبيق الدردشة واتساب
تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp

يوفر تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp عددا من الميزات الخاصة بالأمان للحفاظ على خصوصية بيانات المستخدمين مثل ميزات تسجيل الدخول مرة واحدة والمصادقة الثنائية وغيرها، ولكن يمكن لبعض المخترقين التجسس على حسابك والاطلاع على بياناتك وسرقتها. 

 

وبحسب موقع Alphr فإن هناك عدد من الطرق أو العلامات التي تمكن المستخدمين من معرفة واكتشاف أي نشاط مشبوه على حسابهم على واتساب، ونعرض عددا منها فيما يلي : 

 

 قم بتسجيل الدخول إلى حساب واتساب 


لفهم كيفية عمل أمان واتساب بشكل أفضل قم بتسجيل الدخول إلى حسابك، حيث يوفر واتساب طريقتين للوصول ؛ عبر الويب أو تطبيق واتساب على هواتف آيفون أو أندرويد.  

افتح جلسة WhatsApp Web "واتساب ويب" على جهازك الكمبيوتر أو الهاتف من خلال النقر على أيقونة قائمة الحذف الرأسية في نافذة واتساب الرئيسية.

حدد واتساب ويب، وهذا يفتح الكاميرا الخاصة بك لاستخدامها في الخطوة التالية.

سيتم توجيهك لمسح رمز QR ضوئيًا ، والذي يمكنك الحصول عليه من خلال فتح واتساب ويب في متصفحك.

افتح واتساب ويب باستخدام متصفح على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.


امسح رمزQR  ضوئيًا في نافذة المتصفح باستخدام كاميرا جهازك، ويجب أن تتطابق نافذة واتساب على هاتفك مع ما تراه في المتصفح ، مما يسمح لك بالدردشة والتفاعل كالمعتاد.

 

تحقق مما إذا كان شخص ما يستخدم حساب واتساب ويتجسس عليك 

قد يكون من الصعب تحديد متطفل، إذا لم يتفاعل مع التطبيق، ومن المرجح أن يكون هذا السيناريو شخصًا يريد فقط التنصت على محادثاتك، لكن بعض المتسللين يريدون أيضًا الاستيلاء على حسابك، وبغض النظر عن النوايا، هناك بعض العلامات التحذيرية التي تشير إلى وجود شخص ما في حسابك.

  • تحقق من نشاط واتساب الخاص بك.
  • عندما تفتح واتساب، سترى أولاً قائمة بالرسائل.
  • راجع هذه القائمة بحثًا عن أية رسائل لم ترسلها أو تتلقاها من أشخاص لا تعرفهم.
  • تحقق من معلومات الاتصال الخاصة بك.
  • وإذا حاول المتطفل الاستيلاء على حسابك؛ فسيبدأ في تغيير معلومات الاتصال الخاصة بك على الهاتف .
  • اضغط على علامة الحذف الرأسية ذات النقاط الثلاث الرأسية في الزاوية اليمنى العليا.
  • اضغط على الإعدادات.
  • حدد ملف التعريف الخاص بك في الجزء العلوي من القائمة.
  • راجع المعلومات وتحقق من أنها دقيقة وحديثة.
  • تحقق من وجود رسائل من واتساب.
  • ابحث في رسائلك عن طريق كتابة واتساب في شريط البحث في الجزء العلوي على آيفون أو باستخدام البحث على أندرويد .
  • ابحث عن رسائل حول تغييرات الحساب أو الوصول.
  • تحقق من وجود أصدقاء جدد.
  • راجع جهات الاتصال الخاصة بك على واتساب من خلال فتح التطبيق والضغط على أيقونة الدردشة في الزاوية اليمنى السفلية.
  • تأكد من عدم ظهور أصدقاء جدد غير معروفين في القائمة.
  • تحقق من أحدث جلسات الدردشة. اعرض الجلسة الأخيرة أو أي جلسة مفتوحة من خلال النقر على رمز القائمة .
  • حدد الأجهزة المرتبطة، وراجع قائمة "آخر نشاط بحثًا عن أي أجهزة غير معروفة.
  • إذا وجدت جهازًا غير معروف؛ فانقر فوقه وحدد تسجيل الخروج.
واتساب WhatsApp اختراق واتساب تجسس واتساب سرقة بيانات واتساب

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