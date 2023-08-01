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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في عز الصيف .. دولة عربية تتعرض لأمطار رعدية ورياح نشطة

ارشيفي
ارشيفي

أصدر  المركز الوطني للأرصاد بالسعودية   تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء)، حيث أعلنت استمرار الطقس الحار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى.

وأشار المركز في تقريره إلى تأثير رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الطريق الساحلي من مكة المكرمة إلى جازان، وعلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.

وأوضح أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

ولفت إلى أن مدينة الأحساء ستكون الأعلى في درجات الحرارة بـ 50 درجة مئوية، فيما تصل الحرارة في الدمام إلى 49 درجة، فيما تصل في حفر الباطن والخرج إلى 47 درجة.

كما توقع المركز كذلك أن تسجل الحرارة في كل من مكة المكرمة والرياض وبريدة ووادي الدواسر 46 درجة، بينما تصل في المدينة المنورة وجدة إلى 43 درجة مئوية.

طقس السعودية.. موجة شديدة الحرارة على المنطقة الشرقية ونشاط للرياح المثيرة للأتربة

تلامس الـ50 درجة.. تحذير من الأرصاد السعودية بشأن طقس اليوم

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