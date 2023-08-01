أستاذ صحافة: الدولة دخلت بثقلها في تنظيم تآكل الرقعة الزراعية

قال الدكتور رضا عكاشة، أستاذ الصحافة، إن كل شخص سواء فى القاهرة أو فى الأقاليم يرصد حجم التعديات الموجودة على الأراضي منذ فترة طويلة جدا.

وأضاف الدكتور رضا عكاشة، أستاذ الصحافة، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية رشا مجدي، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الناس جميعهم تحفظوا علي تأكل الرقعة الزراعية وانتشار هذه العشوائيات فى المباني والطرق وأخره، موضحا أن الدولة دخلت بثقلها فى تنظيم هذا الأمر، وهذا شئ مهم جدا للحفاظ على “لقمة العيش”.

وتابع الدكتور رضا عكاشة، أستاذ الصحافة، أن مصر فى الأساس هي دولة زراعية ويجب الاستفادة بكل المعطيات المادية التي وهبها الله لهذا الوطن، وبالتالي فإن فكرة التقنين هي فكرة مهمة جدا.