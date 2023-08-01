"ابيلا مصر" تتسلم رسميا إدارة قطارات النوم بدلا من الشركة الوطنية

أعلنت شركة ابيلا مصر بدء تشغيل قطارات النوم من القاهرة لصعيد مصر، بدلا من الشركة الوطنية لإدارة وتشغيل قطارات النوم التابعة لهيئة السكك الحديدية.

وقالت الشركة في منشور حصل صدى البلد على نسخه منه، إنها تسلمت العمل من اليوم الموافق الأول من أغسطس، مشيرة إلى أنها تعمل على إصلاح الحجز إلكترونيا في الوقت الحالي.

وقال مصدر بالشركة لصدى البلد، إن الشركة ستقدم اعتذارًا للركاب في بيان رسمي بسبب توقف الحجز إلكترونيا، على أن يتم تطويره وإصلاحه في أقرب وقت.

كانت شركة ابيلا المملوكة للملياردير نجيب ساويرس تدير هذه القطارات قبل عام 2010.