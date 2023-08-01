تشيع جثمان ضحية الثانوية العامة في القليوبية

شيع العشرات من أهالي قرية الغزاوية التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية جثمان الطالبة ح. ا والتي لقيت مصرعها إثر تناولها حبة الغلة القاتلة عقب رسوبها بإحدى المواد الدراسية بالثانوية العامة.

وخرجت الجنازة من المسجد الكبير بالقرية وسط حزن أسرتها والمشيعيين إلى مثواها الأخير بمقابر أسرتها وسط أحزان الجميع داعين الله لها بالرحمة والمغفرة ولذويها بالصبر والسلوان.

وكان اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية قد تلقى إخطارا بورود بلاغ بمصرع طالبة، وانتقل المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز طوخ وتبين أن الطالبة في مرحلة الثانوية العامة تناولت حبة الغلة وتم نقلها إلى مستشفى بنها الجامعي لمحاولة إسعافها، ولكنها فارقت الحياة.

وتبين أن الطالبة تدعى ح. ا. ك وهي طالبة بالثانوية العامة وبعد ظهور النتيجة رسبت في إحدى المواد الدراسية وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهليتها.