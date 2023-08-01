التعليم تؤكد صحة ما نشره صدى البلد بشأن تظلمات الثانوية العامة والدور الثاني

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عاجلا أكدت خلاله صحة ما نشره موقع صدى البلد بشأن امتحانات الدور الثاني 2023 الثانوية العامة وتظلمات الثانوية العامة 2023

جدول الدور الثاني 2023 الثانوية العامة

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها : اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الدور الثاني 2023 الثانوية العامة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ان جدول امتحانات الدور الثاني 2023 الثانوية العامة ، من المقرر أن يبدأ يوم السبت الموافق ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ وتنتهى يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣.

تظلمات الثانوية العامة 2023 ب 200 جنيه



وتأكيدا لما نشره موقع صدى البلد أيضا … قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها انه تقرر فتح باب التقديم للطلاب المتضررين من درجاتهم عن طريق فتح باب تظلمات الثانوية العامة 2023 بدءا من يوم الخميس الموافق ٣ أغسطس ٢٠٢٣ لمدة أسبوعين

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ان تكون رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 بقيمة 200 جنيها للمادة بدلا من 300

ويتم التقديم على موقع تظلمات الثانوية العامة 2023 على موقع الوزارة بعد تسديد رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023

وخلال تظلمات الثانوية العامة 2023 سيتم تحميل نماذج الأسئلة ونماذج الإجابات لكل مادة على موقع الوزارة، ويكون الإطلاع على أوراق الإجابة بلجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب

كما سيتم تحديد موعد الإطلاع بعد التقديم على رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 ، ويكون على الطالب طباعة نماذج الأسئلة للمواد المراد الإطلاع عليها من على رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 على موقع الوزارة ، وسيستلم الطالب نماذج الإجابة بمقر اللجنة.