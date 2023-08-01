أمريكا تكشف عن موقفها من الأحداث في النيجر

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن موقف الولايات المتحدة لم يتغير بشأن الوجود في النيجر.

وأوضح البيت الأبيض، أنه “لا يوجد قرار بشأن استخدام القوات الأمريكية في النيجر لدعم محاولات إجلاء رعايا بعض الدول”، مشيرا إلي أنه “ليس هناك أي مؤشرات على تهديدات مباشرة للمواطنين الأمريكيين”.

ولفت الانتباه إلي أنه “لا يوجد موقف أمريكي حتى الآن بشأن المساعدات الأميركية للنيجر”.

كما ثمن البيت الأبيض، مواقف دول الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بشأن النيجر.

وأشار إلي أنه “لا توجد مؤشرات على أن لروسيا أي دور في الانقلاب في النيجر”.

وفي وقت سابق من اليوم، نصحت ألمانيا، رعاياها في عاصمة النيجر بالمغادرة، كما بدأت كل من إيطاليا وفرنسا في إجراءات إجلاء مواطينها من النيجر.

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة سترتب رحلة خاصة لإعادة المواطنين من نيامي، عاصمة النيجر، بعد استيلاء عسكري على الدولة الإفريقية.

ونشر وزير الخارجية أنطونيو تاجاني، على موقع التواصل الاجتماعي "اكس" المعروف سابقا باسم "تويتر"، "قررت الحكومة الإيطالية منح مواطنيها في نيامي فرصة لمغادرة المدينة على متن رحلة خاصة إلى إيطاليا"