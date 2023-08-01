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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على الحركة الداخلية لضباط البحر الأحمر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اعتمد اللواء محى سلامة مدير أمن البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، الحركة الداخلية لضباط مديرية أمن البحر الأحمر، والتي خلالها تم تجديد الثقة للعقيد محمد ثروت الأشوح، رئيسا لقسم العمليات بإدارة البحث الجنائي، والعقيد أسامة مهران، مفتش مباحث قسم أول الغردقة.

 

تفاصيل الحركة للضباط بمديرية أمن البحر الأحمر

كما شملت الحركة تجديد الثقة للعقيد جورج عادل رئيسا لمباحث المرور، والمقدم إسلام عبد الحميد رئيسا لمباحث قسم أول الغردقة، والمقدم مصطفى حلمي، رئيسا لمباحث قسم شرطة ثان الغردقة.

 

 

السباعي رئيسًا لمباحث المرافق

وشملت الحركة تعيين العقيد أحمد السباعي، رئيسا لمباحث المرافق، والمقدم محمد نصر مفتش مباحث لقسمين الغردقة، نقلًا من مديرية امن الغربية، وتجديد الثقة للرائد أحمد حوام رئيسا لمباحث رأس غارب.

وكذلك شملت الحركة تجديد الثقة للمقدم مصطفى عكاشة، رئيسا لمباحث سفاجا، وكذلك تجديد الثقة للمقدم محمد بكري مفتش مباحث سفاجا، وتعيين الرائد أحمد عبد العاطي رئيسا لمباحث القصير، والرائد يحي الشعار لمباحث مرسى علم، والرائد محمد حمال الشلاتين وتجديد الثقة للرائد وليد قليعي بحلايب.

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